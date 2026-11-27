В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Харт оф Мидлотиан и АС Монако. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэль Шлагер. Игра прошла на стадионе «Тайнкасл Парк» в городе Эдинбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Харт оф Мидлотиан (схема 3-4-3): Бо Реус, Йорди Алтена, Джейми Маккарт, Стюарт Финдлэй, Сабах Кержота, Мэттью Гиллис, Лоран Менди, Кристиан Борхгревинк, Пьер Ландри Каборе, Клаудио Брага, Северин Сабри Гендуз.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав АС Монако на сегодняшнюю встречу: Лукаш Градецкий, Садибу Сане, Эрик Дайер, Джордан Тезе, Вандерсон, Денис Закария, Эдан Диоп, Кристиан Мависса, Такуми Минамино, Матис Аблен, Фоларин Балогун.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 15-й минуте матча команда Харт оф Мидлотиан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Йорди Алтена. Счет стал 1:0.

На 25-й минуте поединка команда АС Монако сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Фоларин Балогун. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Матис Аблен (АС Монако).

На 41-й минуте поединка команда АС Монако сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Эдан Диоп. Счет стал 1:2.

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Такуми Минамино (АС Монако).

На 44-й минуте поединка команда Харт оф Мидлотиан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Сабах Кержота. Счет стал 2:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Харт оф Мидлотиан поле покинул Кристиан Борхгревинк, а вместо него вышел Роджерс Мато.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мэттью Гиллис на поле появился Блэр Спитал (Харт оф Мидлотиан).

На 50-й минуте предупреждение получил Кристиан Мависса (АС Монако).

На 57-й минуте в составе АС Монако поле покинул Такуми Минамино, а вместо него вышел Ильяс Бельмохтар.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вандерсон на поле появился Назиньо (АС Монако).

На 64-й минуте в составе АС Монако поле покинул Кристиан Мависса, а вместо него вышел Матис Детюрбе.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдан Диоп на поле появился Мамаду Кулибали (АС Монако).

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Матис Детюрбе (АС Монако).

На 75-й минуте предупреждение получил Йорди Алтена (Харт оф Мидлотиан).

На 76-й минуте в составе Харт оф Мидлотиан поле покинул Северин Сабри Гендуз, а вместо него вышел Джош Макпейк.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сабах Кержота на поле появился Финлей Поллок (Харт оф Мидлотиан).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Пьер Ландри Каборе (Харт оф Мидлотиан).

На 86-й минуте в составе Харт оф Мидлотиан поле покинул Клаудио Брага, а вместо него вышел Джеймс Уилсон.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матис Аблен на поле появился Анис Субейр (АС Монако).

На 90+4-й минуте поединка команда АС Монако сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Фоларин Балогун. Счет стал 2:3.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Харт оф Мидлотиан и АС Монако завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды АС Монако.

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