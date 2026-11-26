В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Динамо Москва и Факел Воронеж. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Динамо Москва (схема 4-2-3-1): Игорь Лещук, Леон Зайдензаль, Максим Осипенко, Давид Рикардо, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Тимофей Маринкин, Антон Миранчук, Виктор Окишор, Артур Гомес, Иван Сергеев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Факел Воронеж на сегодняшнюю встречу: Игорь Обухов, Станислав Магкеев, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Дарко Тодорович, Абдулла Багамаев, Равиль Нетфуллин, Николай Гиоргобиани, Худайфа Эль-Махасни, Алексей Сутормин, Аксель Гнапи Дабле.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте в составе Факел Воронеж последовала вынужденная замена: Станислав Магкеев уступил место Клейтон Сампайо.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниил Фомин на поле появился Ярослав Гладышев (Динамо Москва).

На 46-й минуте в составе Факел Воронеж поле покинул Равиль Нетфуллин, а вместо него вышел Вячеслав Якимов.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Сутормин на поле появился Бутта Магомедов (Факел Воронеж).

На 47-й минуте матча команда Динамо Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Артур Гомес. Счет стал 1:0.

На 56-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Давид Рикардо, а вместо него вышел Николас Маричаль.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Худайфа Эль-Махасни на поле появился Антон Ковалёв (Факел Воронеж).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 57-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Игорь Юрганов (Факел Воронеж).

На 62-й минуте в составе Факел Воронеж поле покинул Аксель Гнапи Дабле, а вместо него вышел Максим Турищев.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Сергеев на поле появился Константин Тюкавин (Динамо Москва).

На 71-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Артур Гомес, а вместо него вышел Максимилиано Гутьеррес.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антон Миранчук на поле появился Бителло (Динамо Москва).

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Николас Маричаль (Динамо Москва).

На 87-й минуте поединка команда Динамо Москва сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Бителло. Счет стал 2:0.

На 88-й минуте поединка команда Факел Воронеж сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Антон Ковалёв. Счет стал 2:1.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Динамо Москва и Факел Воронеж завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Динамо Москва.

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