В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК «Кайрат» Алматы и Мьельбю АИФ. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Павел Рачковский. Игра прошла на стадионе «Центральный стадион» в городе Алматы.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК «Кайрат» Алматы (схема 3-5-2): Темирлан Анарбеков, Александр Широбоков, Александр Мартынович, Дамир Касабулат, Еркин Тапалов, Jaakko Oksanen, Густаво Мендонса, Ойва Юккола, Луиш Мата, Эдмилсон, Марк Гуаль.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Мьельбю АИФ на сегодняшнюю встречу: Александр Лундин, Виллиам Гранат, Абдулла Икбал, Аксель Норен, Том Петтерссон, Мартин Агнарссон, Виктор Густафсон, Йеспер Густавссон, Ромео Леандерссон, Йеппе Кьер, Али Юссеф.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 14-й минуте матча команда ФК «Кайрат» Алматы открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Еркин Тапалов. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 55-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Луиш Мата (ФК «Кайрат» Алматы).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе ФК «Кайрат» Алматы поле покинул Ойва Юккола, а вместо него вышел Азамат Туякбаев.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ромео Леандерссон на поле появился Аки Самуэльсен (Мьельбю АИФ).

На 64-й минуте в составе Мьельбю АИФ поле покинул Мартин Агнарссон, а вместо него вышел Макс Нильсен.

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Густафсон (Мьельбю АИФ).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Еркин Тапалов на поле появился Александр Мрынский (ФК «Кайрат» Алматы).

На 73-й минуте в составе ФК «Кайрат» Алматы поле покинул Эдмилсон, а вместо него вышел Исмаил Бекболат.

На 76-й минуте предупреждение получил Дамир Касабулат (ФК «Кайрат» Алматы).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марк Гуаль на поле появился Мансур Бикурманов (ФК «Кайрат» Алматы).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК «Кайрат» Алматы и Мьельбю АИФ завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды ФК «Кайрат» Алматы.

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