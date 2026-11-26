В четверг, 26 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК «Оренбург» и ФК Спартак Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК «Оренбург» (схема 4-2-3-1): Александр Дегтев, Станислав Поройков, Жуан Сильва, Данила Хотулёв, Данила Ведерников, Дмитрий Васильев, Омар Минатулаев, Антон Лукашов, Ренат Голыбин, Андрей Касаджиков, Максим Савельев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Спартак Москва на сегодняшнюю встречу: Александр Максименко, Даниил Денисов, Кристофер Ву, Александр Джику, Виктор Парада, Гедсон Фернандеш, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Владислав Саус, Мирлинд Даку, Никита Масалыга.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 12-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Виктор Парада (ФК Спартак Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Руслан Литвинов, а вместо него вышел Наиль Умяров.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гедсон Фернандеш на поле появился Манфред Угальде (ФК Спартак Москва).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Кристофер Ву (ФК Спартак Москва).

На 62-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Кристофер Ву, а вместо него вышел Срджан Бабич.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никита Масалыга на поле появился Павел Полех (ФК Спартак Москва).

На 67-й минуте матча команда ФК «Оренбург» открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ренат Голыбин. Счет стал 1:0.

На 73-й минуте в составе ФК «Оренбург» поле покинул Андрей Касаджиков, а вместо него вышел Дамиан Пуэбла.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Савельев на поле появился Гедеон Гузина (ФК «Оренбург»).

На 73-й минуте в составе ФК «Оренбург» поле покинул Омар Минатулаев, а вместо него вышел Евгений Болотов.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниил Денисов на поле появился Пабло Солари (ФК Спартак Москва).

На 80-й минуте в составе ФК «Оренбург» поле покинул Ренат Голыбин, а вместо него вышел Джорди Томпсон.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Станислав Поройков на поле появился Максим Сивис (ФК «Оренбург»).

На 90-й минуте предупреждение получил Манфред Угальде (ФК Спартак Москва).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК «Оренбург» и ФК Спартак Москва завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды ФК «Оренбург».

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