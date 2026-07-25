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Спартак Москва - Родина 25 июля обзор матча

Дата публикации: 25-07-2026
Спартак М
Спартак М
3 : 0
Родина
Родина
Составы команд
Спартак М
Москва
Родина
Москва
98РоссияврАлександр Максименко
6СербиязщСрджан Бабич
84'
33ИспаниязщВиктор Парада
63'
68РоссиязщРуслан Литвинов
5АргентинапзЭсекьель Барко
18РоссияпзНаиль Умяров
47РоссияпзРоман Зобнин
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
63'
7АргентинанпПабло Солари
10Бразилиянп Маркиньос
81'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
63'
4ГаназщАлександер Джику
63'
97РоссиязщДаниил Денисов
63'
35ЛюксембургпзКристофер Мартинс
63'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
81'
25РоссияпзДанил Пруцев
84'
13РоссияврСергей Волков
26РоссиязщАртём Мещанинов
49РоссиязщИлья Дятлов
75'
55СловениязщМитя Крижан
75'
88РоссиязщАртём Сокол
82'
5РоссияпзАндрей Егорычев
54'
6РоссияпзРуслан Фищенко
10ПерунпЙорди Рейна
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
75'
9РоссиянпАртём Максименко
99РоссиянпИван Тимошенко
8ИспанияпзИкер Посо
54'
3РоссиязщЛео Гогличидзе
75'
38РоссияпзЛеон Мусаев
75'
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
75'
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
82'
Запасные
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
82РоссиязщДаниил Хлусевич
17РоссияпзВладислав Саусь
40РоссияпзИван Сорокин
24РоссиянпНикита Массалыга
11Тринидад и ТобагонпЛивай Гарсия
1РоссияврСергей Айдаров
71РоссияврИлья Свинов
4РоссиязщДмитрий Тананеев
15РоссиязщДмитрий Шадринцев
23РоссияпзКирилл Ушатов
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
ИспанияХуан Диас
Голы
Маркиньос
Эсекьель Барко
1:0
24'
Кристофер Мартинс
Александер Джику
2:0
80'
Данил Пруцев
Роман Зобнин
3:0
86'
Наказания
Андрей Егорычев
32'
Илья Дятлов
39'
Иван Тимошенко
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Родина, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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