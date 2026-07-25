Спартак Москва - Родина 25 июля обзор матча Дата публикации: 25-07-2026 Спартак М 3 : 0 Родина Составы команд Спартак М Москва Родина Москва 98 вр Александр Максименко 6 зщ Срджан Бабич 84' 33 зщ Виктор Парада 63' 68 зщ Руслан Литвинов 5 пз Эсекьель Барко 18 пз Наиль Умяров 47 пз Роман Зобнин 83 пз Жедсон Фернандеш 63' 7 нп Пабло Солари 10 нп Маркиньос 81' 9 нп Манфред Угальде 63' 4 зщ Александер Джику 63' 97 зщ Даниил Денисов 63' 35 пз Кристофер Мартинс 63' 27 нп Игорь Дмитриев 81' 25 пз Данил Пруцев 84' 13 вр Сергей Волков 26 зщ Артём Мещанинов 49 зщ Илья Дятлов 75' 55 зщ Митя Крижан 75' 88 зщ Артём Сокол 82' 5 пз Андрей Егорычев 54' 6 пз Руслан Фищенко 10 нп Йорди Рейна 17 нп Солтмурад Бакаев 75' 9 нп Артём Максименко 99 нп Иван Тимошенко 8 пз Икер Посо 54' 3 зщ Лео Гогличидзе 75' 38 пз Леон Мусаев 75' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 75' 80 зщ Станислав Бессмертный 82' Запасные 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 82 зщ Даниил Хлусевич 17 пз Владислав Саусь 40 пз Иван Сорокин 24 нп Никита Массалыга 11 нп Ливай Гарсия 1 вр Сергей Айдаров 71 вр Илья Свинов 4 зщ Дмитрий Тананеев 15 зщ Дмитрий Шадринцев 23 пз Кирилл Ушатов 72 пз Астемир Гордюшенко 95 нп Керфала Сиссоко Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Хуан Диас Голы Маркиньос Эсекьель Барко 1:0 24' Кристофер Мартинс Александер Джику 2:0 80' Данил Пруцев Роман Зобнин 3:0 86' Наказания Андрей Егорычев 32' Илья Дятлов 39' Иван Тимошенко 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Родина, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.