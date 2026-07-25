Спартак Москва - Родина 25 июля обзор матча
Дата публикации: 25-07-2026
Спартак М
3 : 0
Родина
Составы команд
Спартак М
Москва
Родина
Москва
|98
|вр
|Александр Максименко
|6
|зщ
|Срджан Бабич
84'
|33
|зщ
|Виктор Парада
63'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|18
|пз
|Наиль Умяров
|47
|пз
|Роман Зобнин
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
63'
|7
|нп
|Пабло Солари
|10
|нп
|Маркиньос
81'
|9
|нп
|Манфред Угальде
63'
|4
|зщ
|Александер Джику
63'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
63'
|35
|пз
|Кристофер Мартинс
63'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
81'
|25
|пз
|Данил Пруцев
84'
|13
|вр
|Сергей Волков
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|49
|зщ
|Илья Дятлов
75'
|55
|зщ
|Митя Крижан
75'
|88
|зщ
|Артём Сокол
82'
|5
|пз
|Андрей Егорычев
54'
|6
|пз
|Руслан Фищенко
|10
|нп
|Йорди Рейна
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
75'
|9
|нп
|Артём Максименко
|99
|нп
|Иван Тимошенко
|8
|пз
|Икер Посо
54'
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
75'
|38
|пз
|Леон Мусаев
75'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
75'
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
82'
Запасные
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|82
|зщ
|Даниил Хлусевич
|17
|пз
|Владислав Саусь
|40
|пз
|Иван Сорокин
|24
|нп
|Никита Массалыга
|11
|нп
|Ливай Гарсия
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|71
|вр
|Илья Свинов
|4
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|15
|зщ
|Дмитрий Шадринцев
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Хуан Диас
Голы
Маркиньос
Эсекьель Барко
1:0
24'
Кристофер Мартинс
Александер Джику
2:0
80'
Данил Пруцев
Роман Зобнин
3:0
86'
Наказания
Андрей Егорычев
32'
Илья Дятлов
39'
Иван Тимошенко
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Родина, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.