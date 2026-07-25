Акрон - Зенит 25 июля обзор матча
Дата публикации: 25-07-2026
Акрон
0 : 5
Зенит
Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
46'
|19
|зщ
|Марат Бокоев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|5
|пз
|Алекса Джурасович
|23
|пз
|Кристиян Бистрович
46'
|8
|пз
|Стефан Лончар
83'
|15
|нп
|Слободан Тедич
|10
|нп
|Кевин Аревало
63'
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
63'
|2
|зщ
|Йомар Роча
46'
|81
|пз
|Никита Базилевский
46'
|14
|пз
|Юрий Железнов
63'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
63'
|22
|пз
|Константин Марадишвили
83'
|16
|вр
|Денис Адамов
|33
|зщ
|Нино
|66
|зщ
|Роман Вега
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
88'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
46'
|8
|пз
|Вендел
66'
|14
|пз
|Джон Джон
|7
|нп
|Александр Соболев
83'
|10
|нп
|Максим Глушенков
46'
|20
|нп
|Педро
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
46'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
46'
|6
|зщ
|Ванья Дркушич
66'
|61
|пз
|Даниил Кондаков
83'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
88'
Запасные
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|98
|вр
|Роман Волочай
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|89
|зщ
|Денис Попенков
|47
|зщ
|Егор Ведерников
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|28
|зщ
|Нуралы Алип
|82
|зщ
|Сергей Волков
|21
|пз
|Александр Ерохин
|17
|нп
|Андрей Мостовой
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Сергей Богданович Семак
Голы
Александр Соболев
Педро
0:1
7'
Александр Соболев
Максим Глушенков
0:2
18'
Густаво Мантуан
Вендел
0:3
34'
Джон Джон
Александр Соболев
0:4
77'
Фелипе Аугусто
0:5
83'
Наказания
Арсений Дмитриев
12'
Стефан Лончар
39'
Вильмар Барриос
40'
Вендел
54'
Йонуц Неделчяру
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Зенит, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.