Акрон - Зенит 25 июля обзор матча Дата публикации: 25-07-2026 Акрон 0 : 5 Зенит Составы команд Акрон Тольятти Зенит Санкт-Петербург 88 вр Виталий Гудиев 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 46' 19 зщ Марат Бокоев 21 зщ Роберто Фернандес 24 зщ Йонуц Неделчяру 5 пз Алекса Джурасович 23 пз Кристиян Бистрович 46' 8 пз Стефан Лончар 83' 15 нп Слободан Тедич 10 нп Кевин Аревало 63' 69 нп Арсений Дмитриев 63' 2 зщ Йомар Роча 46' 81 пз Никита Базилевский 46' 14 пз Юрий Железнов 63' 7 нп Жилсон Беншимол 63' 22 пз Константин Марадишвили 83' 16 вр Денис Адамов 33 зщ Нино 66 зщ Роман Вега 78 зщ Игорь Дивеев 31 зщ Густаво Мантуан 88' 5 пз Вильмар Барриос 46' 8 пз Вендел 66' 14 пз Джон Джон 7 нп Александр Соболев 83' 10 нп Максим Глушенков 46' 20 нп Педро 15 зщ Вячеслав Караваев 46' 9 нп Фелипе Аугусто 46' 6 зщ Ванья Дркушич 66' 61 пз Даниил Кондаков 83' 25 зщ Кевин Андраде 88' Запасные 32 вр Игнат Тереховский 98 вр Роман Волочай 26 зщ Родригу Эшковал 89 зщ Денис Попенков 47 зщ Егор Ведерников 80 пз Хетаг Хосонов 1 вр Евгений Латышонок 57 вр Богдан Москвичёв 4 зщ Юрий Горшков 28 зщ Нуралы Алип 82 зщ Сергей Волков 21 пз Александр Ерохин 17 нп Андрей Мостовой Главные тренеры Срджан Благоевич Сергей Богданович Семак Голы Александр Соболев Педро 0:1 7' Александр Соболев Максим Глушенков 0:2 18' Густаво Мантуан Вендел 0:3 34' Джон Джон Александр Соболев 0:4 77' Фелипе Аугусто 0:5 83' Наказания Арсений Дмитриев 12' Стефан Лончар 39' Вильмар Барриос 40' Вендел 54' Йонуц Неделчяру 83'

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