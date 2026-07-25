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Акрон - Зенит 25 июля обзор матча

Дата публикации: 25-07-2026
Акрон
Акрон
0 : 5
Зенит
Зенит
Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
88РоссияврВиталий Гудиев
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
46'
19РоссиязщМарат Бокоев
21БоливиязщРоберто Фернандес
24РумыниязщЙонуц Неделчяру
5СербияпзАлекса Джурасович
23ХорватияпзКристиян Бистрович
46'
8ЧерногорияпзСтефан Лончар
83'
15СербиянпСлободан Тедич
10УругвайнпКевин Аревало
63'
69РоссиянпАрсений Дмитриев
63'
2БоливиязщЙомар Роча
46'
81РоссияпзНикита Базилевский
46'
14РоссияпзЮрий Железнов
63'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
63'
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
83'
16РоссияврДенис Адамов
33Бразилиязщ Нино
66АргентиназщРоман Вега
78РоссиязщИгорь Дивеев
31БразилиязщГуставо Мантуан
88'
5КолумбияпзВильмар Барриос
46'
8Бразилияпз Вендел
66'
14БразилияпзДжон Джон
7РоссиянпАлександр Соболев
83'
10РоссиянпМаксим Глушенков
46'
20Бразилиянп Педро
15РоссиязщВячеслав Караваев
46'
9БразилиянпФелипе Аугусто
46'
6СловениязщВанья Дркушич
66'
61РоссияпзДаниил Кондаков
83'
25КолумбиязщКевин Андраде
88'
Запасные
32РоссияврИгнат Тереховский
98РоссияврРоман Волочай
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
89РоссиязщДенис Попенков
47РоссиязщЕгор Ведерников
80РоссияпзХетаг Хосонов
1РоссияврЕвгений Латышонок
57РоссияврБогдан Москвичёв
4РоссиязщЮрий Горшков
28КазахстанзщНуралы Алип
82РоссиязщСергей Волков
21РоссияпзАлександр Ерохин
17РоссиянпАндрей Мостовой
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
РоссияСергей Богданович Семак
Голы
Александр Соболев
Педро
0:1
7'
Александр Соболев
Максим Глушенков
0:2
18'
Густаво Мантуан
Вендел
0:3
34'
Джон Джон
Александр Соболев
0:4
77'
Фелипе Аугусто
0:5
83'
Наказания
Арсений Дмитриев
12'
Стефан Лончар
39'
Вильмар Барриос
40'
Вендел
54'
Йонуц Неделчяру
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Зенит, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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