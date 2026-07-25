Факел - Динамо Махачкала 25 июля обзор матча Дата публикации: 25-07-2026 Факел 1 : 2 Динамо Мх Составы команд Факел Воронеж Динамо Мх Махачкала 1 вр Даниил Фролкин 5 зщ Альберт Габараев 20 зщ Игорь Юрганов 44 зщ Юрий Журавлёв 55 зщ Дарко Тодорович 84' 23 пз Вячеслав Якимов 68' 52 пз Равиль Нетфуллин 97 пз Бутта Магомедов 83' 10 нп Ильнур Альшин 75' 9 нп Аксель Гнапи 75' 19 нп Белайди Пуси 17 пз Антон Ковалёв 68' 99 пз Николай Гиоргобиани 75' 7 нп Максим Турищев 75' 8 пз Абдула Багамаев 83' 93 нп Мераби Уридия 84' 39 вр Тимур Магомедов 13 зщ Сослан Кагермазов 24 зщ Андрес Аларкон 72 зщ Александр Сандрачук 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 65' 16 пз Хуссем Мрезиг 47 пз Никита Глушков 88' 11 нп Миро 90+3' 25 нп Гамид Агаларов 65' 21 пз Абдулпаша Джабраилов 65' 88 пз Даниил Лесовой 65' 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 88' 19 пз Кирилл Зинович 90+3' Запасные 35 вр Вячеслав Доровских 96 вр Игорь Обухов 53 зщ Матвей Бардачёв 18 пз Кирилл Симонов 11 нп Алексей Сутормин 25 нп Александр Беляев 1 вр Давид Волк 22 зщ Мохамед Аззи 43 зщ Ильяс Ахмедов 8 пз Владимир Хубулов 9 пз Ражаб Магомедов Главные тренеры Олег Петрович Василенко Вадим Валентинович Евсеев Голы Вячеслав Якимов 1:0 22' Юрий Журавлёв 1:1 30' Александр Сандрачук Даниил Лесовой 1:2 79' Наказания Марат Апшацев 42'

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