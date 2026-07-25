Факел - Динамо Махачкала 25 июля обзор матча
Дата публикации: 25-07-2026
Факел
1 : 2
Динамо Мх
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо Мх
Махачкала
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
84'
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
68'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|97
|пз
|Бутта Магомедов
83'
|10
|нп
|Ильнур Альшин
75'
|9
|нп
|Аксель Гнапи
75'
|19
|нп
|Белайди Пуси
|17
|пз
|Антон Ковалёв
68'
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
75'
|7
|нп
|Максим Турищев
75'
|8
|пз
|Абдула Багамаев
83'
|93
|нп
|Мераби Уридия
84'
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|6
|пз
|Марат Апшацев
65'
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
|47
|пз
|Никита Глушков
88'
|11
|нп
|Миро
90+3'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
65'
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
65'
|88
|пз
|Даниил Лесовой
65'
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
88'
|19
|пз
|Кирилл Зинович
90+3'
Запасные
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|96
|вр
|Игорь Обухов
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|18
|пз
|Кирилл Симонов
|11
|нп
|Алексей Сутормин
|25
|нп
|Александр Беляев
|1
|вр
|Давид Волк
|22
|зщ
|Мохамед Аззи
|43
|зщ
|Ильяс Ахмедов
|8
|пз
|Владимир Хубулов
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Вячеслав Якимов
1:0
22'
Юрий Журавлёв
1:1
30'
Александр Сандрачук
Даниил Лесовой
1:2
79'
Наказания
Марат Апшацев
42'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Махачкала, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.