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Факел - Динамо Махачкала 25 июля обзор матча

Дата публикации: 25-07-2026
Факел
Факел
1 : 2
Динамо Мх
Динамо Мх
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо Мх
Махачкала
1РоссияврДаниил Фролкин
5РоссиязщАльберт Габараев
20РоссиязщИгорь Юрганов
44РоссиязщЮрий Журавлёв
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
84'
23РоссияпзВячеслав Якимов
68'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
97РоссияпзБутта Магомедов
83'
10РоссиянпИльнур Альшин
75'
9ФранциянпАксель Гнапи
75'
19АлбаниянпБелайди Пуси
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
68'
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
75'
7РоссиянпМаксим Турищев
75'
8РоссияпзАбдула Багамаев
83'
93РоссиянпМераби Уридия
84'
39РоссияврТимур Магомедов
13РоссиязщСослан Кагермазов
24КолумбиязщАндрес Аларкон
72РоссиязщАлександр Сандрачук
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
65'
16АлжирпзХуссем Мрезиг
47РоссияпзНикита Глушков
88'
11Анголанп Миро
90+3'
25РоссиянпГамид Агаларов
65'
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
65'
88РоссияпзДаниил Лесовой
65'
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
88'
19БеларусьпзКирилл Зинович
90+3'
Запасные
35РоссияврВячеслав Доровских
96РоссияврИгорь Обухов
53РоссиязщМатвей Бардачёв
18РоссияпзКирилл Симонов
11РоссиянпАлексей Сутормин
25РоссиянпАлександр Беляев
1РоссияврДавид Волк
22АлжирзщМохамед Аззи
43РоссиязщИльяс Ахмедов
8РоссияпзВладимир Хубулов
9РоссияпзРажаб Магомедов
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Вячеслав Якимов
1:0
22'
Юрий Журавлёв
1:1
30'
Александр Сандрачук
Даниил Лесовой
1:2
79'
Наказания
Марат Апшацев
42'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Махачкала, который состоялся 25 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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