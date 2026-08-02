Акрон - Рубин 1 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Акрон
1 : 2
Рубин
Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|2
|зщ
|Йомар Роча
62'
|19
|зщ
|Марат Бокоев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|5
|пз
|Алекса Джурасович
81'
|15
|пз
|Стефан Лончар
|22
|пз
|Константин Марадишвили
62'
|7
|нп
|Жилсон Беншимол
84'
|9
|нп
|Слободан Тедич
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
84'
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
62'
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
62'
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
81'
|14
|пз
|Юрий Железнов
84'
|10
|нп
|Кевин Аревало
84'
|38
|вр
|Евгений Ставер
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
64'
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
82'
|71
|зщ
|Илья Самошников
64'
|23
|пз
|Руслан Безруков
72'
|11
|пз
|Назми Грипши
72'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
|22
|пз
|Велдин Ходжа
|10
|нп
|Мирлинд Даку
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
64'
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
64'
|8
|пз
|Богдан Йочич
72'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
72'
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
82'
Запасные
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|98
|вр
|Роман Волочай
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|89
|зщ
|Денис Попенков
|67
|пз
|Никита Платон
|81
|пз
|Никита Базилевский
|51
|нп
|Руслан Меткалов
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|86
|вр
|Никита Корец
|98
|зщ
|Никита Лобов
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
|59
|нп
|Даниил Моторин
|99
|нп
|Дардан Шабанхаджай
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
|Франк Артига
Голы
Андерсон Арройо
0:1
15'
Мирлинд Даку
0:2
19'
Арсений Дмитриев
Константин Марадишвили
1:2
29'
Наказания
Мирлинд Даку
44'
Игор Вуячич
48'
Кристиян Бистрович
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Рубин, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.