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Акрон - Рубин 1 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Акрон
Акрон
1 : 2
Рубин
Рубин
Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
88РоссияврВиталий Гудиев
2БоливиязщЙомар Роча
62'
19РоссиязщМарат Бокоев
21БоливиязщРоберто Фернандес
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
5СербияпзАлекса Джурасович
81'
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
62'
7Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
84'
9СербиянпСлободан Тедич
69РоссиянпАрсений Дмитриев
84'
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
62'
8ХорватияпзКристиян Бистрович
62'
80РоссияпзХетаг Хосонов
81'
14РоссияпзЮрий Железнов
84'
10УругвайнпКевин Аревало
84'
38РоссияврЕвгений Ставер
2РоссиязщЕгор Тесленко
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
64'
5ЧерногориязщИгор Вуячич
12КолумбиязщАндерсон Арройо
82'
71РоссиязщИлья Самошников
64'
23РоссияпзРуслан Безруков
72'
11АлбанияпзНазми Грипши
72'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
22КосовопзВелдин Ходжа
10АлбаниянпМирлинд Даку
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
64'
18РоссиязщМаксим Игнатьев
64'
8СербияпзБогдан Йочич
72'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
72'
70РоссиязщДмитрий Кабутов
82'
Запасные
32РоссияврИгнат Тереховский
98РоссияврРоман Волочай
24РумыниязщЙонуц Неделчяру
89РоссиязщДенис Попенков
67РоссияпзНикита Платон
81РоссияпзНикита Базилевский
51РоссиянпРуслан Меткалов
25РоссияврАртур Нигматуллин
86РоссияврНикита Корец
98РоссиязщНикита Лобов
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
59РоссиянпДаниил Моторин
99КосовонпДардан Шабанхаджай
Главные тренеры
СербияСрджан Благоевич
ИспанияФранк Артига
Голы
Андерсон Арройо
0:1
15'
Мирлинд Даку
0:2
19'
Арсений Дмитриев
Константин Марадишвили
1:2
29'
Наказания
Мирлинд Даку
44'
Игор Вуячич
48'
Кристиян Бистрович
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Рубин, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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