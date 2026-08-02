Акрон - Рубин 1 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Акрон 1 : 2 Рубин Составы команд Акрон Тольятти Рубин Казань 88 вр Виталий Гудиев 2 зщ Йомар Роча 62' 19 зщ Марат Бокоев 21 зщ Роберто Фернандес 26 зщ Родригу Эшковал 5 пз Алекса Джурасович 81' 15 пз Стефан Лончар 22 пз Константин Марадишвили 62' 7 нп Жилсон Беншимол 84' 9 нп Слободан Тедич 69 нп Арсений Дмитриев 84' 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 62' 8 пз Кристиян Бистрович 62' 80 пз Хетаг Хосонов 81' 14 пз Юрий Железнов 84' 10 нп Кевин Аревало 84' 38 вр Евгений Ставер 2 зщ Егор Тесленко 4 зщ Константин Нижегородов 64' 5 зщ Игор Вуячич 12 зщ Андерсон Арройо 82' 71 зщ Илья Самошников 64' 23 пз Руслан Безруков 72' 11 пз Назми Грипши 72' 14 пз Игнасио Сааведра 22 пз Велдин Ходжа 10 нп Мирлинд Даку 3 зщ Дениль Мальдонадо 64' 18 зщ Максим Игнатьев 64' 8 пз Богдан Йочич 72' 44 нп Даниил Кузнецов 72' 70 зщ Дмитрий Кабутов 82' Запасные 32 вр Игнат Тереховский 98 вр Роман Волочай 24 зщ Йонуц Неделчяру 89 зщ Денис Попенков 67 пз Никита Платон 81 пз Никита Базилевский 51 нп Руслан Меткалов 25 вр Артур Нигматуллин 86 вр Никита Корец 98 зщ Никита Лобов 43 нп Жак-Жюльен Сиве 59 нп Даниил Моторин 99 нп Дардан Шабанхаджай Главные тренеры Срджан Благоевич Франк Артига Голы Андерсон Арройо 0:1 15' Мирлинд Даку 0:2 19' Арсений Дмитриев Константин Марадишвили 1:2 29' Наказания Мирлинд Даку 44' Игор Вуячич 48' Кристиян Бистрович 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Акрон - Рубин, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.