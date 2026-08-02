Харков - Верес 1 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Металлист 1925
1 : 0
Верес
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Верес
Ровно
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|27
|зщ
|Илья Крупский
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
78'
|5
|пз
|Иван Калюжный
|11
|пз
|Sebastian Castillo
60'
|8
|пз
|Александр Яцык
|6
|пз
|Rafael Profini
60'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
78'
|10
|нп
|Карлос Парако
|98
|нп
|Питер Итодо
60'
|26
|нп
|Батон Забергя
60'
|29
|зщ
|Артём Смоляков
78'
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
78'
|91
|вр
|Валентин Горох
|22
|зщ
|Константинос Стамулис
|44
|зщ
|Даниил Чечер
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|77
|пз
|Владислав Шарай
87'
|14
|пз
|Игорь Харатин
|88
|пз
|Ростислав Баран
68'
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
71'
|9
|нп
|Натанаэл Блэр
68'
|7
|нп
|Fabricio Yan
|25
|пз
|David Niyo
68'
|20
|нп
|Аладжи Валли
68'
|80
|нп
|Гильерме Баия
71'
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
87'
Голы
Рамик Гаджиев
1:0
90'
Наказания
Ростислав Баран
34'
Максим Смиян
56'
Илья Крупский
77'
David Niyo
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харков - Верес, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.