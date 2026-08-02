Харков - Верес 1 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Металлист 1925 1 : 0 Верес Составы команд Металлист 1925 Харьков Верес Ровно 1 вр Георгий Ермаков 27 зщ Илья Крупский 18 зщ Евгений Павлюк 31 зщ Артём Шабанов 24 зщ Александр Мартынюк 78' 5 пз Иван Калюжный 11 пз Sebastian Castillo 60' 8 пз Александр Яцык 6 пз Rafael Profini 60' 19 пз Эрмир Рашица 78' 10 нп Карлос Парако 98 нп Питер Итодо 60' 26 нп Батон Забергя 60' 29 зщ Артём Смоляков 78' 14 нп Рамик Гаджиев 78' 91 вр Валентин Горох 22 зщ Константинос Стамулис 44 зщ Даниил Чечер 3 зщ Семён Вовченко 2 зщ Максим Смиян 77 пз Владислав Шарай 87' 14 пз Игорь Харатин 88 пз Ростислав Баран 68' 19 пз Андре Гонсалвеш 71' 9 нп Натанаэл Блэр 68' 7 нп Fabricio Yan 25 пз David Niyo 68' 20 нп Аладжи Валли 68' 80 нп Гильерме Баия 71' 17 зщ Михаил Протасевич 87' Голы Рамик Гаджиев 1:0 90' Наказания Ростислав Баран 34' Максим Смиян 56' Илья Крупский 77' David Niyo 83'

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