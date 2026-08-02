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Харков - Верес 1 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Металлист 1925
Металлист 1925
1 : 0
Верес
Верес
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Верес
Ровно
1УкраинаврГеоргий Ермаков
27УкраиназщИлья Крупский
18УкраиназщЕвгений Павлюк
31УкраиназщАртём Шабанов
24УкраиназщАлександр Мартынюк
78'
5УкраинапзИван Калюжный
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
60'
8УкраинапзАлександр Яцык
6АргентинапзRafael Profini
60'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
78'
10ВенесуэланпКарлос Парако
98НигериянпПитер Итодо
60'
26КосовонпБатон Забергя
60'
29УкраиназщАртём Смоляков
78'
14УкраинанпРамик Гаджиев
78'
91УкраинаврВалентин Горох
22ГрециязщКонстантинос Стамулис
44УкраиназщДаниил Чечер
3УкраиназщСемён Вовченко
2УкраиназщМаксим Смиян
77УкраинапзВладислав Шарай
87'
14УкраинапзИгорь Харатин
88УкраинапзРостислав Баран
68'
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
71'
9АвстралиянпНатанаэл Блэр
68'
7БразилиянпFabricio Yan
25РуандапзDavid Niyo
68'
20ГамбиянпАладжи Валли
68'
80БразилиянпГильерме Баия
71'
17УкраиназщМихаил Протасевич
87'
Голы
Рамик Гаджиев
1:0
90'
Наказания
Ростислав Баран
34'
Максим Смиян
56'
Илья Крупский
77'
David Niyo
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харков - Верес, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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