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Кривбасс - Карпаты 1 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Кривбасс
Кривбасс
1 : 4
Карпаты
Карпаты
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Карпаты
Львов
12УкраинаврАлександр Кемкин
2ХорватиязщЯн Юрчец
4УкраиназщВладимир Виливальд
15ПанамазщJoseph Jones
5ХорватиязщАнте Бекавац
17ИзраильпзРой Нави
10ПанамапзGiovany Herbert
8УкраинапзЯрослав Шевченко
14СенегалнпАссан Сек
9ЯмайканпShakeone Satchwell
63'
21УкраинанпАлександр Каменский
63'
24УкраинанпВладимир Мулик
63'
22ПортугалияJoao Machado
63'
1УкраинаврДенис Марченко
11УкраиназщДенис Мирошниченко
4МолдавиязщВладислав Бабогло
55УкраиназщТимур Стецьков
73УкраиназщРостислав Лях
18Бразилияпз Эрики
8УкраинапзАмбросий Чачуа
5ИспанияпзМоха Муклисс
67'
70ИспаниянпКсебер Алькаин
26УкраинанпЯн Костенко
31УкраинанпНазарий Русин
67'
17УкраиназщРоман Вантух
67'
7БразилияпзFellipe Vieira
67'
Запасные
1УкраинаврБогдан Хома
23УкраинаврДаниил Сычёв
16БразилиязщТиаго Боржес
6УкраинапзДенис Пидгурский
20УкраинаMatviy Bodnar
25УкраинаTymur Butenko
3ПортугалияJimmy Mpanzu
26УкраинаYegor Korobka
19УкраинаYevhen Maiakov
80УкраинаврРоман Мысак
36УкраинаврАнтон Жылкин
47БразилиязщЖан Педрозо
44УкраиназщВиталий Холод
22УкраиназщЮрий Кокодыняк
20УкраинапзМарко Сапуга
33УкраинапзАртур Шах
19УкраинанпЯрослав Карабин
28УкраинаDedov Oleksandr
56УкраинаVladyslav Reznik
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
ИспанияФрансиско Фернандес
Голы
Ян Юрчец
1:0
20'
Амбросий Чачуа
1:1
45+4'
Владислав Бабогло
1:2
58'
Ян Костенко
1:3
65'
Роман Вантух
1:4
72'
Наказания
Назарий Русин
8'
Эрики
30'
Shakeone Satchwell
37'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Карпаты, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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