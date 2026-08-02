Кривбасс - Карпаты 1 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Кривбасс 1 : 4 Карпаты Составы команд Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов 12 вр Александр Кемкин 2 зщ Ян Юрчец 4 зщ Владимир Виливальд 15 зщ Joseph Jones 5 зщ Анте Бекавац 17 пз Рой Нави 10 пз Giovany Herbert 8 пз Ярослав Шевченко 14 нп Ассан Сек 9 нп Shakeone Satchwell 63' 21 нп Александр Каменский 63' 24 нп Владимир Мулик 63' 22 Joao Machado 63' 1 вр Денис Марченко 11 зщ Денис Мирошниченко 4 зщ Владислав Бабогло 55 зщ Тимур Стецьков 73 зщ Ростислав Лях 18 пз Эрики 8 пз Амбросий Чачуа 5 пз Моха Муклисс 67' 70 нп Ксебер Алькаин 26 нп Ян Костенко 31 нп Назарий Русин 67' 17 зщ Роман Вантух 67' 7 пз Fellipe Vieira 67' Запасные 1 вр Богдан Хома 23 вр Даниил Сычёв 16 зщ Тиаго Боржес 6 пз Денис Пидгурский 20 Matviy Bodnar 25 Tymur Butenko 3 Jimmy Mpanzu 26 Yegor Korobka 19 Yevhen Maiakov 80 вр Роман Мысак 36 вр Антон Жылкин 47 зщ Жан Педрозо 44 зщ Виталий Холод 22 зщ Юрий Кокодыняк 20 пз Марко Сапуга 33 пз Артур Шах 19 нп Ярослав Карабин 28 Dedov Oleksandr 56 Vladyslav Reznik Главные тренеры Патрик ван Леуэн Франсиско Фернандес Голы Ян Юрчец 1:0 20' Амбросий Чачуа 1:1 45+4' Владислав Бабогло 1:2 58' Ян Костенко 1:3 65' Роман Вантух 1:4 72' Наказания Назарий Русин 8' Эрики 30' Shakeone Satchwell 37'

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