Кривбасс - Карпаты 1 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Кривбасс
1 : 4
Карпаты
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Карпаты
Львов
|12
|вр
|Александр Кемкин
|2
|зщ
|Ян Юрчец
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|15
|зщ
|Joseph Jones
|5
|зщ
|Анте Бекавац
|17
|пз
|Рой Нави
|10
|пз
|Giovany Herbert
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|14
|нп
|Ассан Сек
|9
|нп
|Shakeone Satchwell
63'
|21
|нп
|Александр Каменский
63'
|24
|нп
|Владимир Мулик
63'
|22
|Joao Machado
63'
|1
|вр
|Денис Марченко
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|73
|зщ
|Ростислав Лях
|18
|пз
|Эрики
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
|5
|пз
|Моха Муклисс
67'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
|26
|нп
|Ян Костенко
|31
|нп
|Назарий Русин
67'
|17
|зщ
|Роман Вантух
67'
|7
|пз
|Fellipe Vieira
67'
Запасные
|1
|вр
|Богдан Хома
|23
|вр
|Даниил Сычёв
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|20
|Matviy Bodnar
|25
|Tymur Butenko
|3
|Jimmy Mpanzu
|26
|Yegor Korobka
|19
|Yevhen Maiakov
|80
|вр
|Роман Мысак
|36
|вр
|Антон Жылкин
|47
|зщ
|Жан Педрозо
|44
|зщ
|Виталий Холод
|22
|зщ
|Юрий Кокодыняк
|20
|пз
|Марко Сапуга
|33
|пз
|Артур Шах
|19
|нп
|Ярослав Карабин
|28
|Dedov Oleksandr
|56
|Vladyslav Reznik
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Франсиско Фернандес
Голы
Ян Юрчец
1:0
20'
Амбросий Чачуа
1:1
45+4'
Владислав Бабогло
1:2
58'
Ян Костенко
1:3
65'
Роман Вантух
1:4
72'
Наказания
Назарий Русин
8'
Эрики
30'
Shakeone Satchwell
37'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Карпаты, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.