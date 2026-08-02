ЦСКА - Крылья Советов 1 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
ЦСКА
1 : 1
Крылья Советов
Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
|49
|вр
|Владислав Тороп
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|27
|зщ
|Мойзес
|79
|зщ
|Кирилл Данилов
|3
|пз
|Данил Круговой
|10
|пз
|Иван Обляков
|18
|пз
|Данила Козлов
72'
|31
|пз
|Матвей Кисляк
80'
|20
|пз
|Матия Попович
64'
|17
|нп
|Кирилл Глебов
64'
|32
|нп
|Лусиано Гонду
80'
|6
|пз
|Дмитрий Баринов
64'
|37
|нп
|Энрике Кармо
64'
|7
|пз
|Матеус Алвес
72'
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
80'
|62
|нп
|Имран Фиров
80'
|30
|вр
|Сергей Песьяков
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|15
|зщ
|Николай Рассказов
83'
|23
|зщ
|Никита Чернов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|6
|пз
|Сергей Бабкин
|7
|пз
|Михайло Баньяц
71'
|8
|пз
|Максим Витюгов
71'
|11
|пз
|Амар Рахманович
64'
|22
|пз
|Фернандо Костанца
|19
|нп
|Иван Олейников
83'
|10
|нп
|Мартин Крамарич
64'
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
71'
|77
|нп
|Денис Макаров
71'
|5
|зщ
|Доминик Ороз
83'
|73
|нп
|Владислав Шитов
83'
Запасные
|39
|вр
|Максим Бориско
|85
|вр
|Егор Бесаев
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|22
|зщ
|Милан Гаич
|52
|пз
|Артём Бандикян
|39
|вр
|Евгений Фролов
|80
|вр
|Никита Кокарев
|18
|зщ
|Иван Лепский
|72
|зщ
|Дани Фернандес
|26
|нп
|Химми Марин
|9
|нп
|Чинеду Джеффри
|78
|нп
|Денис Маликов
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Сергей Александрович Булатов
Голы
Матия Попович
Лусиано Гонду
1:0
32'
Максим Витюгов
Михайло Баньяц
1:1
62'
Наказания
Доминик Ороз
87'
Томас Гальдамес
90'
Сергей Бабкин
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Крылья Советов, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.