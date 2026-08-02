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ЦСКА - Крылья Советов 1 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
ЦСКА
ЦСКА
1 : 1
Крылья Советов
Крылья Советов
Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
49РоссияврВладислав Тороп
4БразилиязщЖоао Виктор
27Бразилиязщ Мойзес
79РоссиязщКирилл Данилов
3РоссияпзДанил Круговой
10РоссияпзИван Обляков
18РоссияпзДанила Козлов
72'
31РоссияпзМатвей Кисляк
80'
20СербияпзМатия Попович
64'
17РоссиянпКирилл Глебов
64'
32АргентинанпЛусиано Гонду
80'
6РоссияпзДмитрий Баринов
64'
37БразилиянпЭнрике Кармо
64'
7БразилияпзМатеус Алвес
72'
11РоссиянпТамерлан Мусаев
80'
62РоссиянпИмран Фиров
80'
30РоссияврСергей Песьяков
2БеларусьзщКирилл Печенин
15РоссиязщНиколай Рассказов
83'
23РоссиязщНикита Чернов
47РоссиязщСергей Божин
6РоссияпзСергей Бабкин
7СербияпзМихайло Баньяц
71'
8РоссияпзМаксим Витюгов
71'
11Босния и ГерцеговинапзАмар Рахманович
64'
22БразилияпзФернандо Костанца
19РоссиянпИван Олейников
83'
10СловениянпМартин Крамарич
64'
3ЧилизщТомас Гальдамес
71'
77РоссиянпДенис Макаров
71'
5ХорватиязщДоминик Ороз
83'
73РоссиянпВладислав Шитов
83'
Запасные
39РоссияврМаксим Бориско
85РоссияврЕгор Бесаев
2БразилиязщМатеус Рейс
23РоссиязщДжамалутдин Абдулкадыров
90РоссиязщМатвей Лукин
22СербиязщМилан Гаич
52АрменияпзАртём Бандикян
39РоссияврЕвгений Фролов
80РоссияврНикита Кокарев
18РоссиязщИван Лепский
72ИспаниязщДани Фернандес
26Коста-РиканпХимми Марин
9НигериянпЧинеду Джеффри
78РоссиянпДенис Маликов
Главные тренеры
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
РоссияСергей Александрович Булатов
Голы
Матия Попович
Лусиано Гонду
1:0
32'
Максим Витюгов
Михайло Баньяц
1:1
62'
Наказания
Доминик Ороз
87'
Томас Гальдамес
90'
Сергей Бабкин
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Крылья Советов, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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