ЦСКА - Крылья Советов 1 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 ЦСКА 1 : 1 Крылья Советов Составы команд ЦСКА Москва Крылья Советов Самара 49 вр Владислав Тороп 4 зщ Жоао Виктор 27 зщ Мойзес 79 зщ Кирилл Данилов 3 пз Данил Круговой 10 пз Иван Обляков 18 пз Данила Козлов 72' 31 пз Матвей Кисляк 80' 20 пз Матия Попович 64' 17 нп Кирилл Глебов 64' 32 нп Лусиано Гонду 80' 6 пз Дмитрий Баринов 64' 37 нп Энрике Кармо 64' 7 пз Матеус Алвес 72' 11 нп Тамерлан Мусаев 80' 62 нп Имран Фиров 80' 30 вр Сергей Песьяков 2 зщ Кирилл Печенин 15 зщ Николай Рассказов 83' 23 зщ Никита Чернов 47 зщ Сергей Божин 6 пз Сергей Бабкин 7 пз Михайло Баньяц 71' 8 пз Максим Витюгов 71' 11 пз Амар Рахманович 64' 22 пз Фернандо Костанца 19 нп Иван Олейников 83' 10 нп Мартин Крамарич 64' 3 зщ Томас Гальдамес 71' 77 нп Денис Макаров 71' 5 зщ Доминик Ороз 83' 73 нп Владислав Шитов 83' Запасные 39 вр Максим Бориско 85 вр Егор Бесаев 2 зщ Матеус Рейс 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 90 зщ Матвей Лукин 22 зщ Милан Гаич 52 пз Артём Бандикян 39 вр Евгений Фролов 80 вр Никита Кокарев 18 зщ Иван Лепский 72 зщ Дани Фернандес 26 нп Химми Марин 9 нп Чинеду Джеффри 78 нп Денис Маликов Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Сергей Александрович Булатов Голы Матия Попович Лусиано Гонду 1:0 32' Максим Витюгов Михайло Баньяц 1:1 62' Наказания Доминик Ороз 87' Томас Гальдамес 90' Сергей Бабкин 90+3'

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