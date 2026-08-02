Челси - Тоттенхэм Хотспур 01 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Челси 1 : 2 Тоттенхэм Составы команд Челси Лондон, Англия Тоттенхэм Хотспур Лондон, Англия 28 вр Тедди Шерман-Лоу 2 зщ Марко Палестра 80' 29 зщ Уэсли Фофана 80' 6 зщ Ливай Колуилл 80' 21 зщ Йоррел Хато 62' 14 пз Дариу Эсугу 80' 45 пз Ромео Лавиа 46' 10 пз Коул Палмер 80' 41 нп Эстевао 70' 11 нп Джейми Гиттенс 80' 20 нп Жоао Педро 80' 32 пз Махди Николи-Джазули 46' 30 зщ Аарон Ансельмино 62' 36 нп Дастан Сатпаев 70' 34 зщ Джош Ачимпонг 80' 19 зщ Мамаду Сарр 80' 4 зщ Тосин Адарабиойо 80' 33 пз Омари Келлиман 80' 46 пз Регги Уолш 80' 31 пз Реджи Уотсон 80' 9 нп Лиам Делап 80' 31 вр Антонин Кински 33 зщ Бен Дэвис 81' 6 зщ Ян Паул ван Хекке 46' 3 зщ Эндрю Робертсон 72' 14 пз Арчи Грей 16 пз Сандро Тонали 72'81' 8 пз Конор Галлахер 54' 15 пз Лукас Бергвалль 27 нп Манор Соломон 67' 11 нп Матис Тель 76' 19 нп Доминик Соланке 46' 4 зщ Кевин Дансо 46' 9 нп Ришарлисон 46' 66 зщ Малачи Харди 54' 47 нп Майки Мур 67' 89 пз Тай Холл 72' 57 пз Рио Кьерематен 72'90+1' 68 пз Лука Уильямс-Барнетт 76' 25 зщ Кота Такаи 81' 43 пз Джейми Донли 81' 88 пз Тайлер Тингей 90+1' Запасные 35 вр Тед Кёрд 37 зщ Олутайо Субулойе 56 пз Лэндон Эменало 76 нп Райан Кавума-Маккуин 39 вр Мартин Дубравка 63 пз Дамола Аджайи 78 пз Гарри Бирн 53 пз Рейсс Денни 59 пз Мин Хёк Ян 49 пз Тайриз Холл 55 нп Мейсон Мелия 44 нп Дейн Скарлетт Главные тренеры Роберто де Дзерби Голы Сандро Тонали Манор Соломон 0:1 17' Эстевао Джейми Гиттенс 1:1 21' Ришарлисон 1:2 90+2' Наказания Конор Галлахер 11' Кевин Дансо 49'

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