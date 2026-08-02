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Челси - Тоттенхэм Хотспур 01 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Челси
Челси
1 : 2
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
28АнглияврТедди Шерман-Лоу
2ИталиязщМарко Палестра
80'
29ФранциязщУэсли Фофана
80'
6АнглиязщЛивай Колуилл
80'
21НидерландызщЙоррел Хато
62'
14ПортугалияпзДариу Эсугу
80'
45БельгияпзРомео Лавиа
46'
10АнглияпзКоул Палмер
80'
41Бразилиянп Эстевао
70'
11АнглиянпДжейми Гиттенс
80'
20БразилиянпЖоао Педро
80'
32АнглияпзМахди Николи-Джазули
46'
30АргентиназщАарон Ансельмино
62'
36КазахстаннпДастан Сатпаев
70'
34АнглиязщДжош Ачимпонг
80'
19СенегалзщМамаду Сарр
80'
4АнглиязщТосин Адарабиойо
80'
33Северная ИрландияпзОмари Келлиман
80'
46АнглияпзРегги Уолш
80'
31АнглияпзРеджи Уотсон
80'
9АнглиянпЛиам Делап
80'
31ЧехияврАнтонин Кински
33УэльсзщБен Дэвис
81'
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
46'
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
72'
14АнглияпзАрчи Грей
16ИталияпзСандро Тонали
72'81'
8АнглияпзКонор Галлахер
54'
15ШвецияпзЛукас Бергвалль
27ИзраильнпМанор Соломон
67'
11ФранциянпМатис Тель
76'
19АнглиянпДоминик Соланке
46'
4АвстриязщКевин Дансо
46'
9Бразилиянп Ришарлисон
46'
66АнглиязщМалачи Харди
54'
47АнглиянпМайки Мур
67'
89АнглияпзТай Холл
72'
57АнглияпзРио Кьерематен
72'90+1'
68АнглияпзЛука Уильямс-Барнетт
76'
25ЯпониязщКота Такаи
81'
43Северная ИрландияпзДжейми Донли
81'
88АнглияпзТайлер Тингей
90+1'
Запасные
35АнглияврТед Кёрд
37АнглиязщОлутайо Субулойе
56АнглияпзЛэндон Эменало
76АнглиянпРайан Кавума-Маккуин
39СловакияврМартин Дубравка
63АнглияпзДамола Аджайи
78ИрландияпзГарри Бирн
53АнглияпзРейсс Денни
59Южная КореяпзМин Хёк Ян
49АнглияпзТайриз Холл
55ИрландиянпМейсон Мелия
44АнглиянпДейн Скарлетт
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
Голы
Сандро Тонали
Манор Соломон
0:1
17'
Эстевао
Джейми Гиттенс
1:1
21'
Ришарлисон
1:2
90+2'
Наказания
Конор Галлахер
11'
Кевин Дансо
49'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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