Челси - Тоттенхэм Хотспур 01 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Челси
1 : 2
Тоттенхэм
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|28
|вр
|Тедди Шерман-Лоу
|2
|зщ
|Марко Палестра
80'
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
80'
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
80'
|21
|зщ
|Йоррел Хато
62'
|14
|пз
|Дариу Эсугу
80'
|45
|пз
|Ромео Лавиа
46'
|10
|пз
|Коул Палмер
80'
|41
|нп
|Эстевао
70'
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
80'
|20
|нп
|Жоао Педро
80'
|32
|пз
|Махди Николи-Джазули
46'
|30
|зщ
|Аарон Ансельмино
62'
|36
|нп
|Дастан Сатпаев
70'
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
80'
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
80'
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
80'
|33
|пз
|Омари Келлиман
80'
|46
|пз
|Регги Уолш
80'
|31
|пз
|Реджи Уотсон
80'
|9
|нп
|Лиам Делап
80'
|31
|вр
|Антонин Кински
|33
|зщ
|Бен Дэвис
81'
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
46'
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
72'
|14
|пз
|Арчи Грей
|16
|пз
|Сандро Тонали
72'81'
|8
|пз
|Конор Галлахер
54'
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|27
|нп
|Манор Соломон
67'
|11
|нп
|Матис Тель
76'
|19
|нп
|Доминик Соланке
46'
|4
|зщ
|Кевин Дансо
46'
|9
|нп
|Ришарлисон
46'
|66
|зщ
|Малачи Харди
54'
|47
|нп
|Майки Мур
67'
|89
|пз
|Тай Холл
72'
|57
|пз
|Рио Кьерематен
72'90+1'
|68
|пз
|Лука Уильямс-Барнетт
76'
|25
|зщ
|Кота Такаи
81'
|43
|пз
|Джейми Донли
81'
|88
|пз
|Тайлер Тингей
90+1'
Запасные
|35
|вр
|Тед Кёрд
|37
|зщ
|Олутайо Субулойе
|56
|пз
|Лэндон Эменало
|76
|нп
|Райан Кавума-Маккуин
|39
|вр
|Мартин Дубравка
|63
|пз
|Дамола Аджайи
|78
|пз
|Гарри Бирн
|53
|пз
|Рейсс Денни
|59
|пз
|Мин Хёк Ян
|49
|пз
|Тайриз Холл
|55
|нп
|Мейсон Мелия
|44
|нп
|Дейн Скарлетт
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
Голы
Сандро Тонали
Манор Соломон
0:1
17'
Эстевао
Джейми Гиттенс
1:1
21'
Ришарлисон
1:2
90+2'
Наказания
Конор Галлахер
11'
Кевин Дансо
49'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.