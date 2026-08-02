03:14 ()
Свернуть список

Динамо Махачкала - Локомотив 1 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Динамо Мх
Динамо Мх
2 : 1
Локомотив М
Локомотив М
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
39РоссияврТимур Магомедов
24КолумбиязщАндрес Аларкон
72РоссиязщАлександр Сандрачук
46'
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
81'
16АлжирпзХуссем Мрезиг
89'
47РоссияпзНикита Глушков
88РоссияпзДаниил Лесовой
67'
11Анголанп Миро
25РоссиянпГамид Агаларов
46'
22АлжирзщМохамед Аззи
46'
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
46'
8РоссияпзВладимир Хубулов
67'
52РоссияпзЕгор Смелов
81'
13РоссиязщСослан Кагермазов
89'
1РоссияврАнтон Митрюшкин
60'
3БразилиязщЛукас Фассон
5КамерунзщЖерзино Ньямси
45РоссиязщАлександр Сильянов
85РоссиязщЕвгений Морозов
10РоссияпзАлексей Батраков
93РоссияпзАртём Карпукас
87'
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
9РоссиянпСергей Пиняев
60'
11РоссиянпВадим Раков
46'
19РоссиянпАлександр Руденко
76'
75РоссияпзИлья Еремеев
46'
22РоссияврИлья Лантратов
60'
63РоссиянпВладислав Голубев
60'
17РоссиянпНикита Салтыков
76'
59РоссиязщЕгор Погостнов
87'
Запасные
1РоссияврДавид Волк
17СловениязщЯн Джапо
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
19БеларусьпзКирилл Зинович
9РоссияпзРажаб Магомедов
7ТуниснпХазем Мастури
28РоссиянпСердер Сердеров
16РоссияврДаниил Веселов
14РоссиязщГеоргий Джикия
24РоссиязщМаксим Ненахов
74РоссияпзДаниил Чевардин
8РоссияпзАлександр Коваленко
32АргентинапзЛукас Вера
88РоссияпзМихаил Щетинин
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
Голы
Вадим Раков
Алексей Батраков
0:1
31'
Миро
Никита Глушков
1:1
57'
Никита Глушков
Хуссем Мрезиг
2:1
73'
Наказания
Алексей Батраков
26'
Вадим Раков
36'
Владимир Хубулов
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Махачкала - Локомотив, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close