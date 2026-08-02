Динамо Махачкала - Локомотив 1 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Динамо Мх
2 : 1
Локомотив М
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
46'
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|6
|пз
|Марат Апшацев
81'
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
89'
|47
|пз
|Никита Глушков
|88
|пз
|Даниил Лесовой
67'
|11
|нп
|Миро
|25
|нп
|Гамид Агаларов
46'
|22
|зщ
|Мохамед Аззи
46'
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
46'
|8
|пз
|Владимир Хубулов
67'
|52
|пз
|Егор Смелов
81'
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
89'
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
60'
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|10
|пз
|Алексей Батраков
|93
|пз
|Артём Карпукас
87'
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
|9
|нп
|Сергей Пиняев
60'
|11
|нп
|Вадим Раков
46'
|19
|нп
|Александр Руденко
76'
|75
|пз
|Илья Еремеев
46'
|22
|вр
|Илья Лантратов
60'
|63
|нп
|Владислав Голубев
60'
|17
|нп
|Никита Салтыков
76'
|59
|зщ
|Егор Погостнов
87'
Запасные
|1
|вр
|Давид Волк
|17
|зщ
|Ян Джапо
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
|19
|пз
|Кирилл Зинович
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
|7
|нп
|Хазем Мастури
|28
|нп
|Сердер Сердеров
|16
|вр
|Даниил Веселов
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|24
|зщ
|Максим Ненахов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|8
|пз
|Александр Коваленко
|32
|пз
|Лукас Вера
|88
|пз
|Михаил Щетинин
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Михаил Михайлович Галактионов
Голы
Вадим Раков
Алексей Батраков
0:1
31'
Миро
Никита Глушков
1:1
57'
Никита Глушков
Хуссем Мрезиг
2:1
73'
Наказания
Алексей Батраков
26'
Вадим Раков
36'
Владимир Хубулов
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Махачкала - Локомотив, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.