Динамо Махачкала - Локомотив 1 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Динамо Мх 2 : 1 Локомотив М Составы команд Динамо Мх Махачкала Локомотив М Москва 39 вр Тимур Магомедов 24 зщ Андрес Аларкон 72 зщ Александр Сандрачук 46' 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 81' 16 пз Хуссем Мрезиг 89' 47 пз Никита Глушков 88 пз Даниил Лесовой 67' 11 нп Миро 25 нп Гамид Агаларов 46' 22 зщ Мохамед Аззи 46' 21 пз Абдулпаша Джабраилов 46' 8 пз Владимир Хубулов 67' 52 пз Егор Смелов 81' 13 зщ Сослан Кагермазов 89' 1 вр Антон Митрюшкин 60' 3 зщ Лукас Фассон 5 зщ Жерзино Ньямси 45 зщ Александр Сильянов 85 зщ Евгений Морозов 10 пз Алексей Батраков 93 пз Артём Карпукас 87' 7 нп Зелимхан Бакаев 9 нп Сергей Пиняев 60' 11 нп Вадим Раков 46' 19 нп Александр Руденко 76' 75 пз Илья Еремеев 46' 22 вр Илья Лантратов 60' 63 нп Владислав Голубев 60' 17 нп Никита Салтыков 76' 59 зщ Егор Погостнов 87' Запасные 1 вр Давид Волк 17 зщ Ян Джапо 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 19 пз Кирилл Зинович 9 пз Ражаб Магомедов 7 нп Хазем Мастури 28 нп Сердер Сердеров 16 вр Даниил Веселов 14 зщ Георгий Джикия 24 зщ Максим Ненахов 74 пз Даниил Чевардин 8 пз Александр Коваленко 32 пз Лукас Вера 88 пз Михаил Щетинин Главные тренеры Вадим Валентинович Евсеев Михаил Михайлович Галактионов Голы Вадим Раков Алексей Батраков 0:1 31' Миро Никита Глушков 1:1 57' Никита Глушков Хуссем Мрезиг 2:1 73' Наказания Алексей Батраков 26' Вадим Раков 36' Владимир Хубулов 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Махачкала - Локомотив, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.