Балтика - Динамо Москва 1 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Балтика
2 : 1
Динамо М
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
|1
|вр
|Евгений Латышонок
|2
|зщ
|Сергей Варатынов
|4
|зщ
|Натан Гассама
70'
|19
|зщ
|Максим Шнапцев
|21
|зщ
|Эдуардо Андерсон
|22
|зщ
|Мингиян Бевеев
|5
|пз
|Айман Мурид
|8
|пз
|Андрей Мендель
88'
|11
|пз
|Николай Титков
68'
|73
|пз
|Максим Петров
68'
|9
|нп
|Чинонсо Оффор
62'
|91
|нп
|Брайан Хиль
62'
|18
|зщ
|Фахд Муфи
68'
|42
|пз
|Владислав Поспелов
68'
|77
|зщ
|Элдар Чивич
70'
|26
|пз
|Иван Беликов
88'
|1
|вр
|Курбан Расулов
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
82'
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
65'
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|10
|пз
|Бителло
|15
|пз
|Данил Глебов
65'
|74
|пз
|Даниил Фомин
90+2'
|11
|нп
|Артур Гомес
|70
|нп
|Константин Тюкавин
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
65'
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
65'
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
65'
|33
|нп
|Иван Сергеев
65'
|8
|зщ
|Рубенс
82'
|21
|пз
|Антон Миранчук
90+2'
Запасные
|81
|вр
|Иван Кукушкин
|3
|зщ
|Илья Кирш
|68
|зщ
|Михаил Рядно
|7
|пз
|Константин Шильцов
|10
|пз
|Илья Петров
|15
|нп
|Тентон Йенне
|40
|нп
|Дмитрий Никитин
|31
|вр
|Игорь Лещук
|47
|вр
|Андрей Кудравец
|2
|зщ
|Николас Маричаль
|5
|зщ
|Милан Майсторович
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|88
|пз
|Виктор Окишор
|17
|нп
|Ульви Бабаев
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сандро Шварц
Голы
Николай Титков
Натан Гассама
1:0
57'
Брайан Хиль
2:0
75'
Артур Гомес
Иван Сергеев
2:1
76'
Наказания
Эдуардо Андерсон
30'
Айман Мурид
51'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Динамо Москва, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.