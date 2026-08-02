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Балтика - Динамо Москва 1 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Балтика
Балтика
2 : 1
Динамо М
Динамо М
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
1РоссияврЕвгений Латышонок
2РоссиязщСергей Варатынов
4МализщНатан Гассама
70'
19РоссиязщМаксим Шнапцев
21ПанамазщЭдуардо Андерсон
22РоссиязщМингиян Бевеев
5МароккопзАйман Мурид
8РоссияпзАндрей Мендель
88'
11РоссияпзНиколай Титков
68'
73РоссияпзМаксим Петров
68'
9НигериянпЧинонсо Оффор
62'
91СальвадорнпБрайан Хиль
62'
18МароккозщФахд Муфи
68'
42РоссияпзВладислав Поспелов
68'
77Босния и ГерцеговиназщЭлдар Чивич
70'
26РоссияпзИван Беликов
88'
1РоссияврКурбан Расулов
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
82'
55РоссиязщМаксим Осипенко
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
65'
57БразилиязщДавид Рикардо
10Бразилияпз Бителло
15РоссияпзДанил Глебов
65'
74РоссияпзДаниил Фомин
90+2'
11БразилиянпАртур Гомес
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
91РоссиянпЯрослав Гладышев
65'
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
65'
60РоссияпзТимофей Маринкин
65'
33РоссиянпИван Сергеев
65'
8Бразилиязщ Рубенс
82'
21РоссияпзАнтон Миранчук
90+2'
Запасные
81РоссияврИван Кукушкин
3РоссиязщИлья Кирш
68РоссиязщМихаил Рядно
7РоссияпзКонстантин Шильцов
10РоссияпзИлья Петров
15НигериянпТентон Йенне
40РоссиянпДмитрий Никитин
31РоссияврИгорь Лещук
47БеларусьврАндрей Кудравец
2УругвайзщНиколас Маричаль
5СербиязщМилан Майсторович
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
88РоссияпзВиктор Окишор
17РоссиянпУльви Бабаев
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ГерманияСандро Шварц
Голы
Николай Титков
Натан Гассама
1:0
57'
Брайан Хиль
2:0
75'
Артур Гомес
Иван Сергеев
2:1
76'
Наказания
Эдуардо Андерсон
30'
Айман Мурид
51'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Динамо Москва, который состоялся 1 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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