Балтика - Динамо Москва 1 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Балтика 2 : 1 Динамо М Составы команд Балтика Калининград Динамо М Москва 1 вр Евгений Латышонок 2 зщ Сергей Варатынов 4 зщ Натан Гассама 70' 19 зщ Максим Шнапцев 21 зщ Эдуардо Андерсон 22 зщ Мингиян Бевеев 5 пз Айман Мурид 8 пз Андрей Мендель 88' 11 пз Николай Титков 68' 73 пз Максим Петров 68' 9 нп Чинонсо Оффор 62' 91 нп Брайан Хиль 62' 18 зщ Фахд Муфи 68' 42 пз Владислав Поспелов 68' 77 зщ Элдар Чивич 70' 26 пз Иван Беликов 88' 1 вр Курбан Расулов 7 зщ Дмитрий Скопинцев 82' 55 зщ Максим Осипенко 56 зщ Леон Зайдензаль 65' 57 зщ Давид Рикардо 10 пз Бителло 15 пз Данил Глебов 65' 74 пз Даниил Фомин 90+2' 11 нп Артур Гомес 70 нп Константин Тюкавин 91 нп Ярослав Гладышев 65' 4 зщ Хуан Хосе Касерес 65' 60 пз Тимофей Маринкин 65' 33 нп Иван Сергеев 65' 8 зщ Рубенс 82' 21 пз Антон Миранчук 90+2' Запасные 81 вр Иван Кукушкин 3 зщ Илья Кирш 68 зщ Михаил Рядно 7 пз Константин Шильцов 10 пз Илья Петров 15 нп Тентон Йенне 40 нп Дмитрий Никитин 31 вр Игорь Лещук 47 вр Андрей Кудравец 2 зщ Николас Маричаль 5 зщ Милан Майсторович 6 зщ Роберто Фернандес 88 пз Виктор Окишор 17 нп Ульви Бабаев Главные тренеры Андрей Викторович Талалаев Сандро Шварц Голы Николай Титков Натан Гассама 1:0 57' Брайан Хиль 2:0 75' Артур Гомес Иван Сергеев 2:1 76' Наказания Эдуардо Андерсон 30' Айман Мурид 51'

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