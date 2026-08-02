03:14 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Интер 01 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 : 11 : 3
Интер
Интер
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
82АнглиязщРико Льюис
45УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
46'
91АнглиязщСтивен Мфуни
46'
4НидерландыпзТейани Рейндерс
46'
8ХорватияпзМатео Ковачич
46'
42ГанапзАнтуан Семеньо
68'
47АнглияпзФил Фоден
68'
26Бразилиянп Савиньо
78'
67АнглиянпДивен Мубама
46'
22БразилиязщВитор Рейс
46'
21АлжирзщРайан Аит-Нури
46'
68АнглиязщМакс Аллейн
46'
14ИспанияпзНико Гонсалес
46'
56АнглиянпРайан Макайду
46'
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
68'
71ФранциянпМахамаду Сангаре
68'
61АнглиязщКейден Брейтуэйт
78'
1ИспанияврХосеп Мартинес
61'
28ФранциязщБенжамен Павар
69'
31ГерманиязщЯнн Биссекк
78'
30БразилиязщКарлос Аугусто
46'69'
17ФранцияпзАнди Диуф
46'
23ИталияпзНиколо Барелла
46'
5СербияпзАлександар Станкович
60'
22АрменияпзГенрих Мхитарян
46'
32ИталияпзФедерико Димарко
94ИталиянпФранческо Эспозито
67'
52ИталиянпДжамал Иддриссу
46'
95ИталиязщАлессандро Бастони
46'
11БразилияпзЛуис Энрике
46'
16ИталияпзДавиде Фраттези
46'
7ПольшапзПётр Зелиньски
46'
48ИталиянпМаттия Москони
46'
58СловенияпзЛука Топалович
60'
49ИталияврИван Проведель
61'
53ИталиянпМаттео Лавелли
67'
46ИталиязщЛеонардо Бовио
69'
54ИталияпзМаттия Марелло
69'
56ФранциязщИван Май
78'
Запасные
84АнглияврДжек Уинт
13АнглияврМаркус Беттинелли
92ФранцияврМакс-Эдгар Шабо
89АнглияпзМэттью Хендерссон-Холл
81АнглияпзДжейден Хески
63АнглияпзДивайн Мукаса
93АнглияпзКсавье Паркер
75АнглияпзФлойд Самба
40АнглиянпДжереми Монга
60ИталияврМаттео Фарронато
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
8ХорватияпзПетар Сучич
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
14Кот-д'ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
РумынияКристиан Киву
Голы
Дивен Мубама
Антуан Семеньо
1:0
15'
Бенжамен Павар
1:1
20'
Послематчевые пенальти
Райан Аит-Нури
Сейв
0:0
Пётр Зелиньски
0:1
Абдукодир Хусанов
Сейв
0:1
Давиде Фраттези
Сейв
0:1
Нико Гонсалес
Сейв
0:1
Маттия Москони
0:2
Клаудио Эчеверри
1:2
Маттео Лавелли
1:3
Наказания
Александар Станкович
55'
Абдукодир Хусанов
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Интер, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close