Манчестер Сити - Интер 01 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Манчестер Сити 1 : 1 1 : 3 Интер Составы команд Манчестер Сити Манчестер, Англия Интер М Милан, Италия 25 вр Джанлуиджи Доннарумма 82 зщ Рико Льюис 45 зщ Абдукодир Хусанов 24 зщ Йошко Гвардиол 46' 91 зщ Стивен Мфуни 46' 4 пз Тейани Рейндерс 46' 8 пз Матео Ковачич 46' 42 пз Антуан Семеньо 68' 47 пз Фил Фоден 68' 26 нп Савиньо 78' 67 нп Дивен Мубама 46' 22 зщ Витор Рейс 46' 21 зщ Райан Аит-Нури 46' 68 зщ Макс Аллейн 46' 14 пз Нико Гонсалес 46' 56 нп Райан Макайду 46' 30 пз Клаудио Эчеверри 68' 71 нп Махамаду Сангаре 68' 61 зщ Кейден Брейтуэйт 78' 1 вр Хосеп Мартинес 61' 28 зщ Бенжамен Павар 69' 31 зщ Янн Биссекк 78' 30 зщ Карлос Аугусто 46'69' 17 пз Анди Диуф 46' 23 пз Николо Барелла 46' 5 пз Александар Станкович 60' 22 пз Генрих Мхитарян 46' 32 пз Федерико Димарко 94 нп Франческо Эспозито 67' 52 нп Джамал Иддриссу 46' 95 зщ Алессандро Бастони 46' 11 пз Луис Энрике 46' 16 пз Давиде Фраттези 46' 7 пз Пётр Зелиньски 46' 48 нп Маттия Москони 46' 58 пз Лука Топалович 60' 49 вр Иван Проведель 61' 53 нп Маттео Лавелли 67' 46 зщ Леонардо Бовио 69' 54 пз Маттия Марелло 69' 56 зщ Иван Май 78' Запасные 84 вр Джек Уинт 13 вр Маркус Беттинелли 92 вр Макс-Эдгар Шабо 89 пз Мэттью Хендерссон-Холл 81 пз Джейден Хески 63 пз Дивайн Мукаса 93 пз Ксавье Паркер 75 пз Флойд Самба 40 нп Джереми Монга 60 вр Маттео Фарронато 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 8 пз Петар Сучич 20 пз Хакан Чалханоглу 14 нп Анж-Йоан Бонни Главные тренеры Энцо Мареска Кристиан Киву Голы Дивен Мубама Антуан Семеньо 1:0 15' Бенжамен Павар 1:1 20' Послематчевые пенальти Райан Аит-Нури Сейв 0:0 Пётр Зелиньски 0:1 Абдукодир Хусанов Сейв 0:1 Давиде Фраттези Сейв 0:1 Нико Гонсалес Сейв 0:1 Маттия Москони 0:2 Клаудио Эчеверри 1:2 Маттео Лавелли 1:3 Наказания Александар Станкович 55' Абдукодир Хусанов 83'

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