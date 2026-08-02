Манчестер Сити - Интер 01 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Манчестер Сити
1 : 11 : 3
Интер
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|82
|зщ
|Рико Льюис
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
46'
|91
|зщ
|Стивен Мфуни
46'
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
46'
|8
|пз
|Матео Ковачич
46'
|42
|пз
|Антуан Семеньо
68'
|47
|пз
|Фил Фоден
68'
|26
|нп
|Савиньо
78'
|67
|нп
|Дивен Мубама
46'
|22
|зщ
|Витор Рейс
46'
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
46'
|68
|зщ
|Макс Аллейн
46'
|14
|пз
|Нико Гонсалес
46'
|56
|нп
|Райан Макайду
46'
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
68'
|71
|нп
|Махамаду Сангаре
68'
|61
|зщ
|Кейден Брейтуэйт
78'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
61'
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
69'
|31
|зщ
|Янн Биссекк
78'
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
46'69'
|17
|пз
|Анди Диуф
46'
|23
|пз
|Николо Барелла
46'
|5
|пз
|Александар Станкович
60'
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
46'
|32
|пз
|Федерико Димарко
|94
|нп
|Франческо Эспозито
67'
|52
|нп
|Джамал Иддриссу
46'
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
46'
|11
|пз
|Луис Энрике
46'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
46'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
46'
|48
|нп
|Маттия Москони
46'
|58
|пз
|Лука Топалович
60'
|49
|вр
|Иван Проведель
61'
|53
|нп
|Маттео Лавелли
67'
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
69'
|54
|пз
|Маттия Марелло
69'
|56
|зщ
|Иван Май
78'
Запасные
|84
|вр
|Джек Уинт
|13
|вр
|Маркус Беттинелли
|92
|вр
|Макс-Эдгар Шабо
|89
|пз
|Мэттью Хендерссон-Холл
|81
|пз
|Джейден Хески
|63
|пз
|Дивайн Мукаса
|93
|пз
|Ксавье Паркер
|75
|пз
|Флойд Самба
|40
|нп
|Джереми Монга
|60
|вр
|Маттео Фарронато
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|8
|пз
|Петар Сучич
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Кристиан Киву
Голы
Дивен Мубама
Антуан Семеньо
1:0
15'
Бенжамен Павар
1:1
20'
Послематчевые пенальти
Райан Аит-Нури
Сейв
0:0
Пётр Зелиньски
0:1
Абдукодир Хусанов
Сейв
0:1
Давиде Фраттези
Сейв
0:1
Нико Гонсалес
Сейв
0:1
Маттия Москони
0:2
Клаудио Эчеверри
1:2
Маттео Лавелли
1:3
Наказания
Александар Станкович
55'
Абдукодир Хусанов
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Интер, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.