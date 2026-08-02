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Реал Мадрид - Фиорентина 01 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 : 2
Фиорентина
Фиорентина
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фиорентина
Флоренция, Италия
13УкраинаврАндрей Лунин
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
27ИспаниязщХоан Мартинес
36ИспаниязщМарио Ривас
18ИспаниязщАльваро Каррерас
33НидерландызщДензел Думфрис
75'
8УругвайпзФедерико Вальверде
84'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15ТурциянпАрда Гюлер
87'
39ИспаниянпАлексис Сирия
64'
29Бразилиянп Эндрик
75'
32ИспанияпзХорхе Сестеро
64'
40ИспаниянпКарлос Эспи
75'
38ИспаниянпДаниель Яньес
75'
35ИспанияпзДиего Лакоста
84'
28ИспаниязщЛамини Фати
87'
43ИспанияврДавид де Хеа
46'
2ИспаниязщАлехандро Хименес
56'
86РумыниязщРаду Дрэгушин
29Бразилиязщ Виери
24ИталиязщЛука Раньери
76'
20ИталияпзШер Ндур
76'
6Кот-д'ИвуарпзКрист Инао Улаи
56'
19ИталияпзРоландо Мандрагора
85'
4ФранцияпзАртюр Атта
84ИталиянпРоберто Пикколи
56'
9ИсландиянпАльберт Гудмундссон
70'
53ДанияврОливер Кристенсен
46'
94Бразилиязщ Додо
56'
92ИталияпзНиколо Фаджоли
56'
90ИталиянпМойзе Кин
56'
96ИталияпзДжованни Фаббьян
70'
93ИталиязщНикколо Фортини
76'
2ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
76'
64ИталияпзЛапо Дели
85'
Запасные
26ИспанияврСерхио Местре
34ИспанияврХавьер Наварро
31ИспаниязщХесус Фортеа
37ИспаниязщАймар Гарсия
41ИспаниянпХакобо Ортега
1ИталияврЛука Леццерини
23Босния и ГерцеговиназщЭман Кошпо
61ИталиянпРиккардо Браски
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияФабио Гроссо
Голы
Эндрик
Альваро Каррерас
1:0
12'
Алексис Сирия
Эдуарду Камавинга
2:0
24'
Роберто Пикколи
Алехандро Хименес
2:1
41'
Мойзе Кин
Николо Фаджоли
2:2
58'
Наказания
Альберт Гудмундссон
51'
Николо Фаджоли
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Фиорентина, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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