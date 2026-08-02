Реал Мадрид - Фиорентина 01 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Реал Мадрид 2 : 2 Фиорентина Составы команд Реал Мадрид Мадрид, Испания Фиорентина Флоренция, Италия 13 вр Андрей Лунин 12 зщ Трент Александер-Арнольд 27 зщ Хоан Мартинес 36 зщ Марио Ривас 18 зщ Альваро Каррерас 33 зщ Дензел Думфрис 75' 8 пз Федерико Вальверде 84' 6 пз Эдуарду Камавинга 15 нп Арда Гюлер 87' 39 нп Алексис Сирия 64' 29 нп Эндрик 75' 32 пз Хорхе Сестеро 64' 40 нп Карлос Эспи 75' 38 нп Даниель Яньес 75' 35 пз Диего Лакоста 84' 28 зщ Ламини Фати 87' 43 вр Давид де Хеа 46' 2 зщ Алехандро Хименес 56' 86 зщ Раду Дрэгушин 29 зщ Виери 24 зщ Лука Раньери 76' 20 пз Шер Ндур 76' 6 пз Крист Инао Улаи 56' 19 пз Роландо Мандрагора 85' 4 пз Артюр Атта 84 нп Роберто Пикколи 56' 9 нп Альберт Гудмундссон 70' 53 вр Оливер Кристенсен 46' 94 зщ Додо 56' 92 пз Николо Фаджоли 56' 90 нп Мойзе Кин 56' 96 пз Джованни Фаббьян 70' 93 зщ Никколо Фортини 76' 2 зщ Виктор Вальдепеньяс 76' 64 пз Лапо Дели 85' Запасные 26 вр Серхио Местре 34 вр Хавьер Наварро 31 зщ Хесус Фортеа 37 зщ Аймар Гарсия 41 нп Хакобо Ортега 1 вр Лука Леццерини 23 зщ Эман Кошпо 61 нп Риккардо Браски Главные тренеры Жозе Моуринью Фабио Гроссо Голы Эндрик Альваро Каррерас 1:0 12' Алексис Сирия Эдуарду Камавинга 2:0 24' Роберто Пикколи Алехандро Хименес 2:1 41' Мойзе Кин Николо Фаджоли 2:2 58' Наказания Альберт Гудмундссон 51' Николо Фаджоли 88'

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