Реал Мадрид - Фиорентина 01 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Реал Мадрид
2 : 2
Фиорентина
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фиорентина
Флоренция, Италия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|27
|зщ
|Хоан Мартинес
|36
|зщ
|Марио Ривас
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|33
|зщ
|Дензел Думфрис
75'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
84'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|нп
|Арда Гюлер
87'
|39
|нп
|Алексис Сирия
64'
|29
|нп
|Эндрик
75'
|32
|пз
|Хорхе Сестеро
64'
|40
|нп
|Карлос Эспи
75'
|38
|нп
|Даниель Яньес
75'
|35
|пз
|Диего Лакоста
84'
|28
|зщ
|Ламини Фати
87'
|43
|вр
|Давид де Хеа
46'
|2
|зщ
|Алехандро Хименес
56'
|86
|зщ
|Раду Дрэгушин
|29
|зщ
|Виери
|24
|зщ
|Лука Раньери
76'
|20
|пз
|Шер Ндур
76'
|6
|пз
|Крист Инао Улаи
56'
|19
|пз
|Роландо Мандрагора
85'
|4
|пз
|Артюр Атта
|84
|нп
|Роберто Пикколи
56'
|9
|нп
|Альберт Гудмундссон
70'
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
46'
|94
|зщ
|Додо
56'
|92
|пз
|Николо Фаджоли
56'
|90
|нп
|Мойзе Кин
56'
|96
|пз
|Джованни Фаббьян
70'
|93
|зщ
|Никколо Фортини
76'
|2
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
76'
|64
|пз
|Лапо Дели
85'
Запасные
|26
|вр
|Серхио Местре
|34
|вр
|Хавьер Наварро
|31
|зщ
|Хесус Фортеа
|37
|зщ
|Аймар Гарсия
|41
|нп
|Хакобо Ортега
|1
|вр
|Лука Леццерини
|23
|зщ
|Эман Кошпо
|61
|нп
|Риккардо Браски
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Фабио Гроссо
Голы
Эндрик
Альваро Каррерас
1:0
12'
Алексис Сирия
Эдуарду Камавинга
2:0
24'
Роберто Пикколи
Алехандро Хименес
2:1
41'
Мойзе Кин
Николо Фаджоли
2:2
58'
Наказания
Альберт Гудмундссон
51'
Николо Фаджоли
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Фиорентина, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.