Жирона - Арсенал 01 августа обзор матча Дата публикации: 02-08-2026 Жирона 1 : 4 Арсенал Составы команд Жирона Жирона, Испания Арсенал Лондон, Англия 13 вр Пауло Гассанига 60' 16 зщ Алехандро Франсес 5 зщ Давид Лопес 60' 4 зщ Арнау Мартинес 24 зщ Алекс Морено 8 пз Фран Бельтран 29 пз Ласс Курума 60' 6 пз Донни ван де Бек 60' 21 нп Брайан Хиль 69' 19 нп Владислав Ванат 30 нп Мин-Су Ким 69' 25 вр Владислав Крапивцов 60' зщ Анталь Яакобишвили 60' 23 пз Иван Мартин 60' 9 нп Абель Руис 60' 28 зщ Хильберт Хордана 69' 27 пз Габриэль Мисехой 69' 13 вр Кепа Аррисабалага 33 зщ Риккардо Калафьори 5 зщ Пьеро Инкапье 32' 49 зщ Майлз Льюис-Скелли 3 зщ Кристьян Москера 4 зщ Бен Уайт 56 пз Макс Доумен 14 нп Виктор Дьёкереш 32' 29 нп Кай Хаверц 32' 22 нп Итан Нванери 8 нп Христос Цолис 61' 89 зщ Марли Сэлмон 32' 21 пз Фабиу Виейра 32' 9 нп Габриэл Жезус 32' 24 нп Рейсс Нелсон 61' Голы Кай Хаверц Макс Доумен 0:1 16' Христос Цолис Риккардо Калафьори 0:2 30' Арнау Мартинес Мин-Су Ким 1:2 50' Макс Доумен Майлз Льюис-Скелли 1:3 53' Габриэл Жезус Бен Уайт 1:4 55' Наказания Алекс Морено 54'

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