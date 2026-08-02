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Жирона - Арсенал 01 августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2026
Жирона
Жирона
1 : 4
Арсенал
Арсенал
Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
13АргентинаврПауло Гассанига
60'
16ИспаниязщАлехандро Франсес
5ИспаниязщДавид Лопес
60'
4ИспаниязщАрнау Мартинес
24ИспаниязщАлекс Морено
8ИспанияпзФран Бельтран
29ГвинеяпзЛасс Курума
60'
6НидерландыпзДонни ван де Бек
60'
21ИспаниянпБрайан Хиль
69'
19УкраинанпВладислав Ванат
30Южная КореянпМин-Су Ким
69'
25УкраинаврВладислав Крапивцов
60'
ВенгриязщАнталь Яакобишвили
60'
23ИспанияпзИван Мартин
60'
9ИспаниянпАбель Руис
60'
28ИспаниязщХильберт Хордана
69'
27НидерландыпзГабриэль Мисехой
69'
13ИспанияврКепа Аррисабалага
33ИталиязщРиккардо Калафьори
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
32'
49АнглиязщМайлз Льюис-Скелли
3ИспаниязщКристьян Москера
4АнглиязщБен Уайт
56АнглияпзМакс Доумен
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
32'
29ГерманиянпКай Хаверц
32'
22АнглиянпИтан Нванери
8ГрециянпХристос Цолис
61'
89АнглиязщМарли Сэлмон
32'
21ПортугалияпзФабиу Виейра
32'
9БразилиянпГабриэл Жезус
32'
24АнглиянпРейсс Нелсон
61'
Голы
Кай Хаверц
Макс Доумен
0:1
16'
Христос Цолис
Риккардо Калафьори
0:2
30'
Арнау Мартинес
Мин-Су Ким
1:2
50'
Макс Доумен
Майлз Льюис-Скелли
1:3
53'
Габриэл Жезус
Бен Уайт
1:4
55'
Наказания
Алекс Морено
54'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Жирона - Арсенал, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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