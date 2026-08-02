Жирона - Арсенал 01 августа обзор матча
Дата публикации: 02-08-2026
Жирона
1 : 4
Арсенал
Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
|13
|вр
|Пауло Гассанига
60'
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
60'
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|24
|зщ
|Алекс Морено
|8
|пз
|Фран Бельтран
|29
|пз
|Ласс Курума
60'
|6
|пз
|Донни ван де Бек
60'
|21
|нп
|Брайан Хиль
69'
|19
|нп
|Владислав Ванат
|30
|нп
|Мин-Су Ким
69'
|25
|вр
|Владислав Крапивцов
60'
|зщ
|Анталь Яакобишвили
60'
|23
|пз
|Иван Мартин
60'
|9
|нп
|Абель Руис
60'
|28
|зщ
|Хильберт Хордана
69'
|27
|пз
|Габриэль Мисехой
69'
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
32'
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Бен Уайт
|56
|пз
|Макс Доумен
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
32'
|29
|нп
|Кай Хаверц
32'
|22
|нп
|Итан Нванери
|8
|нп
|Христос Цолис
61'
|89
|зщ
|Марли Сэлмон
32'
|21
|пз
|Фабиу Виейра
32'
|9
|нп
|Габриэл Жезус
32'
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
61'
Голы
Кай Хаверц
Макс Доумен
0:1
16'
Христос Цолис
Риккардо Калафьори
0:2
30'
Арнау Мартинес
Мин-Су Ким
1:2
50'
Макс Доумен
Майлз Льюис-Скелли
1:3
53'
Габриэл Жезус
Бен Уайт
1:4
55'
Наказания
Алекс Морено
54'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Жирона - Арсенал, который состоялся 01 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.