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Сельта - Малага 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Сельта
Сельта
1 : 1
Малага
Малага
Составы команд
Сельта
Виго
Малага
Малага
13РумынияврЙонуц Раду
3ИспаниязщМаркос Алонсо
21УругвайзщСебастьян Касерес
18ИспаниязщЙоэль Лаго
6ГвинеяпзИлаш Мориба
74'
8ИспанияпзМигель Роман
17ИспанияпзХави Руэда
84'
5ИспанияпзСерхио Каррейра
16ИспанияпзУго Гонсалес
62'
9ИспаниянпФерран Жутгла
84'
23ИспаниянпУго Альварес
75'
19ШвециянпУиллот Сведберг
62'
30ИспанияпзУго Бурсио
74'
24НидерландынпКоухаиб Дриош
75'
22ИспаниязщХави Галан
84'
10ИспаниянпЯго Аспас
84'
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
31ИспаниязщРафита Гарридо
15ИспаниязщАнхель Ресио
4ИспаниязщЭйнар Галилея
46'
12ИспаниязщХосе Салинас
87'
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
67'
18ИспанияпзПабло Мартинес
23ИспанияпзИсан Мерино
67'
10ИспаниянпДавид Ларрубия
9Испаниянп Чупе
11ИспаниянпХоакин Муньос
61'
6ИспанияпзРамон Энрикес
46'
19ИспаниянпХуан Крус
61'
3ИспаниязщКарлос Пуга
67'
21ИспаниянпАдриан Ниньо
67'
25ИспаниязщХуан Беррокаль
87'
Запасные
1ТурцияврАлтай Байындыр
25ИспанияврИван Вильяр
4СенегалзщАбдулайе Фай
15ИспаниязщАльваро Нуньес
20ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
11ИспаниянпПабло Дуран
13ИспанияврКарлос Ногерас
2ШвецияпзЙенс Каюсте
14ИспанияпзРафа Родригес
17ИспаниянпЭнеко Хауреги Эскобар
32Испаниянп Хуани
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияХуан Фунес
Голы
Ферран Жутгла
Уго Гонсалес
1:0
41'
Адриан Ниньо
Пабло Мартинес
1:1
83'
Наказания
Эйнар Галилея
24'
Йоэль Лаго
26'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Малага, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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