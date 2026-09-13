Сельта - Малага 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Сельта 1 : 1 Малага Составы команд Сельта Виго Малага Малага 13 вр Йонуц Раду 3 зщ Маркос Алонсо 21 зщ Себастьян Касерес 18 зщ Йоэль Лаго 6 пз Илаш Мориба 74' 8 пз Мигель Роман 17 пз Хави Руэда 84' 5 пз Серхио Каррейра 16 пз Уго Гонсалес 62' 9 нп Ферран Жутгла 84' 23 нп Уго Альварес 75' 19 нп Уиллот Сведберг 62' 30 пз Уго Бурсио 74' 24 нп Коухаиб Дриош 75' 22 зщ Хави Галан 84' 10 нп Яго Аспас 84' 1 вр Альфонсо Эрреро 31 зщ Рафита Гарридо 15 зщ Анхель Ресио 4 зщ Эйнар Галилея 46' 12 зщ Хосе Салинас 87' 22 пз Даниэль Лоренсо 67' 18 пз Пабло Мартинес 23 пз Исан Мерино 67' 10 нп Давид Ларрубия 9 нп Чупе 11 нп Хоакин Муньос 61' 6 пз Рамон Энрикес 46' 19 нп Хуан Крус 61' 3 зщ Карлос Пуга 67' 21 нп Адриан Ниньо 67' 25 зщ Хуан Беррокаль 87' Запасные 1 вр Алтай Байындыр 25 вр Иван Вильяр 4 зщ Абдулайе Фай 15 зщ Альваро Нуньес 20 зщ Хави Родригес 2 зщ Карл Старфельт 11 нп Пабло Дуран 13 вр Карлос Ногерас 2 пз Йенс Каюсте 14 пз Рафа Родригес 17 нп Энеко Хауреги Эскобар 32 нп Хуани Главные тренеры Клаудио Хиральдес Хуан Фунес Голы Ферран Жутгла Уго Гонсалес 1:0 41' Адриан Ниньо Пабло Мартинес 1:1 83' Наказания Эйнар Галилея 24' Йоэль Лаго 26'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Малага, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.