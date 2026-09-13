Сельта - Малага 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Сельта
1 : 1
Малага
Составы команд
Сельта
Виго
Малага
Малага
|13
|вр
|Йонуц Раду
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|6
|пз
|Илаш Мориба
74'
|8
|пз
|Мигель Роман
|17
|пз
|Хави Руэда
84'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|16
|пз
|Уго Гонсалес
62'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
84'
|23
|нп
|Уго Альварес
75'
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
62'
|30
|пз
|Уго Бурсио
74'
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
75'
|22
|зщ
|Хави Галан
84'
|10
|нп
|Яго Аспас
84'
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
46'
|12
|зщ
|Хосе Салинас
87'
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
67'
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|23
|пз
|Исан Мерино
67'
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|9
|нп
|Чупе
|11
|нп
|Хоакин Муньос
61'
|6
|пз
|Рамон Энрикес
46'
|19
|нп
|Хуан Крус
61'
|3
|зщ
|Карлос Пуга
67'
|21
|нп
|Адриан Ниньо
67'
|25
|зщ
|Хуан Беррокаль
87'
Запасные
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|25
|вр
|Иван Вильяр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|20
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|11
|нп
|Пабло Дуран
|13
|вр
|Карлос Ногерас
|2
|пз
|Йенс Каюсте
|14
|пз
|Рафа Родригес
|17
|нп
|Энеко Хауреги Эскобар
|32
|нп
|Хуани
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Хуан Фунес
Голы
Ферран Жутгла
Уго Гонсалес
1:0
41'
Адриан Ниньо
Пабло Мартинес
1:1
83'
Наказания
Эйнар Галилея
24'
Йоэль Лаго
26'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Малага, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.