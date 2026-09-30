Жезуш и Роналду встретились в отеле и уладили конфликт после матча с Норвегией 

Дата публикации: 30-09-2026 16:24

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и капитан команды Криштиану Роналду провели встречу в отеле в Мальмё после напряжённой ситуации, возникшей вокруг матча с Норвегией. По данным A Bola, сторонам удалось уладить возникшие разногласия.

Португалия одержала победу над Норвегией со счётом 2:1 во втором туре Лиги наций УЕФА. При этом Роналду провёл всю встречу на скамейке запасных, что вызвало недовольство нападающего.

После игры ситуация вокруг капитана сборной стала одной из главных тем в португальских СМИ. Роналду, который рассчитывал получить игровое время, не вышел на поле даже после разминки.

В последующие дни футболист не принимал участия в тренировках вместе с основной группой. Вместо командных занятий он работал индивидуально в тренажёрном зале. Это вызвало дополнительные вопросы относительно его состояния и роли в сборной перед следующей игрой.

Как утверждает A Bola, встреча Жезуша и Роналду в Мальмё прошла успешно. Беседа двух ключевых фигур национальной команды должна помочь снять напряжение, возникшее после матча с Норвегией, и восстановить нормальную атмосферу внутри сборной.

Теперь основное внимание будет приковано к ближайшему матчу Португалии. В четверг, 1 октября, команда Жезуша проведёт встречу третьего тура Лиги наций против Дании.

Встреча станет первой возможностью увидеть, какое решение тренер примет в отношении Роналду после возникшего конфликта и индивидуальных тренировок нападающего.