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Реал Мадрид - Райо Вальекано 12 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 : 1
Райо Вальекано
Райо Вальекано
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
1БельгияврТибо Куртуа
24НидерландызщДензел Думфрис
16ФранциязщИбраима Конате
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
18ИспаниязщАльваро Фернандес
5АнглияпзДжуд Беллингем
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
89'
20ПортугалияпзБернарду Силва
69'
8УругвайпзФедерико Вальверде
46'
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
72'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
46'
14ФранциязщОрельен Тчуамени
69'
15ТурцияпзАрда Гюлер
72'
17ИспаниязщМарк Кукурелья
89'
25ИндонезияврЭмиль Аудеро
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
6СенегалзщПате Сисс
17ИспаниязщАдрия Педроса
86'
14ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
8ИспанияпзУнай Лопес
75'
18ИспанияпзАльваро Гарсия
36ИспанияпзГнангоро Буаре
67'
4ИспанияпзПедро Диас
67'
10ИспаниянпСерхио Камельо
75'
23ИспанияпзОскар Мартин
67'
37ИспаниянпРаян Белаид
67'
15ИспаниязщМуджаид Садик
75'
9БразилиянпАлешандре Журавски
75'
20АлбаниязщИван Балиу
86'
Запасные
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщРауль Асенсио
4ИспаниязщДин Хёйсен
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
19ИспанияпзКарлос Эспи
27ИспанияпзТьяго Питарч
9Бразилиянп Эндрик
21МарокконпБраим Диас
1ИспанияврДани Карденас
30ИспанияврАдриан Молина
3АлбаниязщМараш Кумбула
22ИспаниязщПелайо Фернандес
26ИспаниязщМарко де лас Сиас
28ИспанияпзСаму Бесерра
31ИспанияМарко Роман
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИспанияБеньят Сан Хосе
Голы
Килиан Мбаппе
1:0
14'
Альваро Фернандес
Килиан Мбаппе
2:0
17'
Джуд Беллингем
Винисиус Жуниор
3:0
35'
Серхио Камельо
3:1
51'
Килиан Мбаппе
Арда Гюлер
4:1
90+1'
Наказания
Пате Сисс
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Райо Вальекано, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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