Реал Мадрид - Райо Вальекано 12 сентября обзор матча
Дата публикации: 13-09-2026
Реал Мадрид
4 : 1
Райо Вальекано
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
89'
|20
|пз
|Бернарду Силва
69'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
46'
|25
|пз
|Ян Диоманде
72'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
46'
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
69'
|15
|пз
|Арда Гюлер
72'
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
89'
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|6
|зщ
|Пате Сисс
|17
|зщ
|Адрия Педроса
86'
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|8
|пз
|Унай Лопес
75'
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|36
|пз
|Гнангоро Буаре
67'
|4
|пз
|Педро Диас
67'
|10
|нп
|Серхио Камельо
75'
|23
|пз
|Оскар Мартин
67'
|37
|нп
|Раян Белаид
67'
|15
|зщ
|Муджаид Садик
75'
|9
|нп
|Алешандре Журавски
75'
|20
|зщ
|Иван Балиу
86'
Запасные
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Рауль Асенсио
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|19
|пз
|Карлос Эспи
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|9
|нп
|Эндрик
|21
|нп
|Браим Диас
|1
|вр
|Дани Карденас
|30
|вр
|Адриан Молина
|3
|зщ
|Мараш Кумбула
|22
|зщ
|Пелайо Фернандес
|26
|зщ
|Марко де лас Сиас
|28
|пз
|Саму Бесерра
|31
|Марко Роман
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Беньят Сан Хосе
Голы
Килиан Мбаппе
1:0
14'
Альваро Фернандес
Килиан Мбаппе
2:0
17'
Джуд Беллингем
Винисиус Жуниор
3:0
35'
Серхио Камельо
3:1
51'
Килиан Мбаппе
Арда Гюлер
4:1
90+1'
Наказания
Пате Сисс
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Райо Вальекано, который состоялся 12 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.