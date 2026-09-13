Реал Мадрид - Райо Вальекано 12 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Реал Мадрид 4 : 1 Райо Вальекано Составы команд Реал Мадрид Мадрид Райо Вальекано Мадрид 1 вр Тибо Куртуа 24 зщ Дензел Думфрис 16 зщ Ибраима Конате 22 зщ Антонио Рюдигер 18 зщ Альваро Фернандес 5 пз Джуд Беллингем 7 пз Винисиус Жуниор 89' 20 пз Бернарду Силва 69' 8 пз Федерико Вальверде 46' 25 пз Ян Диоманде 72' 10 нп Килиан Мбаппе 6 пз Эдуарду Камавинга 46' 14 зщ Орельен Тчуамени 69' 15 пз Арда Гюлер 72' 17 зщ Марк Кукурелья 89' 25 вр Эмиль Аудеро 2 зщ Андрей Рациу 24 зщ Флорьян Лежён 6 зщ Пате Сисс 17 зщ Адрия Педроса 86' 14 зщ Георгий Цитаишвили 8 пз Унай Лопес 75' 18 пз Альваро Гарсия 36 пз Гнангоро Буаре 67' 4 пз Педро Диас 67' 10 нп Серхио Камельо 75' 23 пз Оскар Мартин 67' 37 нп Раян Белаид 67' 15 зщ Муджаид Садик 75' 9 нп Алешандре Журавски 75' 20 зщ Иван Балиу 86' Запасные 13 вр Андрей Лунин 2 зщ Рауль Асенсио 4 зщ Дин Хёйсен 12 зщ Трент Александер-Арнольд 19 пз Карлос Эспи 27 пз Тьяго Питарч 9 нп Эндрик 21 нп Браим Диас 1 вр Дани Карденас 30 вр Адриан Молина 3 зщ Мараш Кумбула 22 зщ Пелайо Фернандес 26 зщ Марко де лас Сиас 28 пз Саму Бесерра 31 Марко Роман Главные тренеры Жозе Моуринью Беньят Сан Хосе Голы Килиан Мбаппе 1:0 14' Альваро Фернандес Килиан Мбаппе 2:0 17' Джуд Беллингем Винисиус Жуниор 3:0 35' Серхио Камельо 3:1 51' Килиан Мбаппе Арда Гюлер 4:1 90+1' Наказания Пате Сисс 76'

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