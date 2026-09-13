Ахмат - Динамо Махачкала 13 сентября обзор матча Дата публикации: 13-09-2026 Ахмат 3 : 2 Динамо Мх Составы команд Ахмат Грозный Динамо Мх Махачкала 1 вр Вадим Ульянов 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 95 зщ Арсен Адамов 6 пз Калиду Сидибе 10 пз Кирилл Щетинин 46' 11 пз Исмаэл Силва 18 пз Жулио Ромау 65' 17 пз Эгаш Касинтура 20 нп Максим Самородов 85' 13 нп Мохамед Конате 46' 19 пз Сергей Пряхин 46' 77 нп Георгий Мелкадзе 46' 42 пз Мануэл Келиану 65' 23 нп Галымжан Кенжебек 85' 39 вр Тимур Магомедов 22' 23 зщ Махмуджон Махамаджонов 24 зщ Андрес Аларкон 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 72' 16 пз Хуссем Мрезиг 89' 21 пз Абдулпаша Джабраилов 46' 47 пз Никита Глушков 88 пз Даниил Лесовой 25 нп Гамид Агаларов 72' 1 вр Давид Волк 22' 52 пз Егор Смелов 46' 43 зщ Ильяс Ахмедов 72' 11 нп Миро 72' 8 пз Владимир Хубулов 89' Запасные 71 вр Расул Мицаев 88 вр Гиорги Шелия 54 зщ Кирилл Кистенев 81 зщ Максим Сидоров 90 зщ Усман Ндонг 70 пз Абакар Гаджиев 76 нп Эральд Максути 97 нп Алексей Касаджиков 13 зщ Сослан Кагермазов 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 19 пз Кирилл Зинович 30 пз Дмитрий Александров Главные тренеры Станислав Саламович Черчесов Вадим Валентинович Евсеев Голы Гамид Агаларов Даниил Лесовой 0:1 48' Калиду Сидибе Максим Самородов 1:1 58' Темиркан Сундуков 1:2 64' Андрес Аларкон 2:2 66' Мануэл Келиану Арсен Адамов 3:2 85' Наказания Исмаэл Силва 2' Темиркан Сундуков 31' Абдулпаша Джабраилов 43' Жулио Ромау 45' Марат Апшацев 65' Мирослав Богосавац 69' Мануэл Келиану 80' Муталип Алибеков 84' Сергей Пряхин 90' Георгий Мелкадзе 90+5' Темиркан Сундуков 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Динамо Махачкала, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.