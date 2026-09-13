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Ахмат - Динамо Махачкала 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 13-09-2026
Ахмат
Ахмат
3 : 2
Динамо Мх
Динамо Мх
Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо Мх
Махачкала
1РоссияврВадим Ульянов
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
95РоссиязщАрсен Адамов
6МалипзКалиду Сидибе
10РоссияпзКирилл Щетинин
46'
11БразилияпзИсмаэл Силва
18БразилияпзЖулио Ромау
65'
17АнголапзЭгаш Касинтура
20КазахстаннпМаксим Самородов
85'
13Буркина-ФасонпМохамед Конате
46'
19РоссияпзСергей Пряхин
46'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
46'
42АнголапзМануэл Келиану
65'
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
85'
39РоссияврТимур Магомедов
22'
23УзбекистанзщМахмуджон Махамаджонов
24КолумбиязщАндрес Аларкон
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
72'
16АлжирпзХуссем Мрезиг
89'
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
46'
47РоссияпзНикита Глушков
88РоссияпзДаниил Лесовой
25РоссиянпГамид Агаларов
72'
1РоссияврДавид Волк
22'
52РоссияпзЕгор Смелов
46'
43РоссиязщИльяс Ахмедов
72'
11Анголанп Миро
72'
8РоссияпзВладимир Хубулов
89'
Запасные
71РоссияврРасул Мицаев
88РоссияврГиорги Шелия
54РоссиязщКирилл Кистенев
81РоссиязщМаксим Сидоров
90СенегалзщУсман Ндонг
70РоссияпзАбакар Гаджиев
76АлбаниянпЭральд Максути
97РоссиянпАлексей Касаджиков
13РоссиязщСослан Кагермазов
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
19БеларусьпзКирилл Зинович
30РоссияпзДмитрий Александров
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Гамид Агаларов
Даниил Лесовой
0:1
48'
Калиду Сидибе
Максим Самородов
1:1
58'
Темиркан Сундуков
1:2
64'
Андрес Аларкон
2:2
66'
Мануэл Келиану
Арсен Адамов
3:2
85'
Наказания
Исмаэл Силва
2'
Темиркан Сундуков
31'
Абдулпаша Джабраилов
43'
Жулио Ромау
45'
Марат Апшацев
65'
Мирослав Богосавац
69'
Мануэл Келиану
80'
Муталип Алибеков
84'
Сергей Пряхин
90'
Георгий Мелкадзе
90+5'
Темиркан Сундуков
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ахмат - Динамо Махачкала, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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