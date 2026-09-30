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Гвардиола поддержал «Манчестер Сити» после решения независимой комиссии

Дата публикации: 30-09-2026 16:29

Гвардиола поддержал «Манчестер Сити» после решения независимой комиссии 

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола публично поддержал клуб на фоне разбирательства по делу о нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги.

Ранее независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов обвинения. Сам «Манчестер Сити» продолжает отрицать предъявленные претензии и намерен отстаивать свою позицию в рамках дальнейшего разбирательства.

Гвардиола, который много лет возглавлял команду, обратился к болельщикам клуба и подчеркнул, что продолжает поддерживать «Манчестер Сити» несмотря на сложившуюся ситуацию.

«Я хочу, чтобы каждый болельщик «Манчестер Сити» во всём мире знал, что я с вами — больше, чем когда-либо. Я всегда был и буду на стороне своего клуба, владельца, генерального директора Феррана [Сориано], игроков, персонала, Энцо [Марески] и вас, наших уникальных болельщиков.

Скажу прямо: мы пройдём через это вместе. Я люблю вас всех», — написал Гвардиола в соцсети.

Испанский специалист покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» после завершения сезона-2025/2026. За время работы в клубе Гвардиола завоевал ряд трофеев, включая титулы чемпиона Англии и победу в Лиге чемпионов.

Теперь «Манчестер Сити» предстоит продолжить юридическую борьбу по финансовому делу. Окончательные санкции в отношении клуба пока не определены.

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