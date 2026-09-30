Анатолий Трубин рассказал о сложной ситуации в «Бенфике»
Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после матча сборной Украины с Грузией в Лиге наций. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.
Для голкипера этот поединок имел особое значение из-за недостатка игровой практики на клубном уровне. В текущем сезоне Трубин нечасто появляется в составе «Бенфики», поэтому возможность провести полноценный матч за национальную команду стала для него особенно важной.
«Рад, что сыграл на ноль за сборную. Трудные месяцы в Бенфике, я мало играю, поэтому для меня каждый матч – счастье, а тем более в составе национальной сборной», – сказал Трубин.
В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провёл всего 3 матча. На фоне ограниченного количества игрового времени в клубе встречи за сборную позволяют голкиперу поддерживать соревновательный ритм и получать необходимую практику.
Матч с Грузией стал для Трубина возможностью провести игру без пропущенных голов и помочь украинской команде сохранить свои ворота в неприкосновенности. Несмотря на отсутствие голов, встреча получилась важной для вратаря с точки зрения игровой практики.
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