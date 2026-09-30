Рафинья не сыграет за Бразилию с Индией и отправился на лечение в Испанию 

Дата публикации: 30-09-2026 16:22

Вингер сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья не примет участия в товарищеском матче национальной команды против Индии. Как сообщает Globo, футболист досрочно покинул расположение «селесао» и вернулся в Испанию.

Решение отправить 29-летнего игрока в клуб было принято медицинским штабом сборной в качестве меры предосторожности. Рафинья продолжит восстановление уже в расположении «Барселоны», где будет проходить необходимое лечение.

Повреждение футболист получил в предыдущей товарищеской встрече Бразилии с Австралией, завершившейся победой «селесао» со счётом 4:2. Рафинья вышел в стартовом составе и успел отметиться голом. На первой добавленной минуте первого тайма он реализовал пенальти, сравняв счёт — 2:2.

После перерыва вингер на поле не появился. Вместо него продолжил встречу другой игрок, а позднее стало известно о мышечном повреждении Рафиньи.

Несмотря на травму, начало сезона-2026/2027 для бразильца получилось результативным. В десяти матчах за клуб и сборную он забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

Теперь Рафинья сосредоточится на восстановлении в Испании. В ближайшем матче национальной команды его точно не будет: Бразилия сыграет с Индией в субботу, 3 октября.