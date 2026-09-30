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«Шахтёр» и «Динамо» оштрафованы УАФ за пиротехнику болельщиков

Дата публикации: 30-09-2026 16:31

«Шахтёр» и «Динамо» оштрафованы УАФ за пиротехнику болельщиков 

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес ряд решений по итогам матчей Кубка Украины и УПЛ. В числе наказанных клубов оказались «Шахтёр» и киевское «Динамо».

Донецкий клуб получил штраф в размере 20 тысяч гривен. Причиной стало ненадлежащее поведение болельщиков во время матча Кубка Украины с «Вильхивцами» — фанаты использовали пиротехнические средства на трибунах.

При этом для «Вильхивцев» последствия оказались значительно серьёзнее. Суммарный размер штрафа составил 115 тысяч гривен. Клуб наказали сразу за несколько нарушений: использование пиротехники болельщиками, превышение допустимого количества зрителей на трибунах, а также появление посторонних лиц в игровой зоне.

Отдельное решение КДК УАФ вынес в отношении киевского «Динамо». Столичный клуб оштрафован на 160 тысяч гривен. Причиной также стало ненадлежащее поведение болельщиков, связанное с использованием пиротехники.

Таким образом, по итогам рассмотрения дисциплинарных нарушений сразу три клуба получили финансовые санкции. Наибольший штраф среди них был назначен «Динамо», а «Вильхивцы» получили наказание сразу по нескольким эпизодам.

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