«Манчестер Сити» может подать апелляцию по финансовому делу до 2 октября
Руководство «Манчестер Сити» сохраняет уверенность в том, что клуб сможет доказать свою невиновность по делу о нарушении финансовых правил АПЛ. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн в подкасте The Athletic.
Ранее независимая комиссия завершила рассмотрение дела и признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Теперь клубу предстоит определиться с дальнейшими действиями в рамках разбирательства.
По словам Орнштейна, ситуация не имеет очевидного прецедента в английском футболе, поэтому сейчас сложно предсказать, чем в итоге завершится дело. Журналист подчеркнул, что окончательный результат разбирательства остаётся неизвестным.
«Манчестер Сити» имеет возможность подать апелляцию до пятницы, 2 октября. Если клуб воспользуется этим правом, рассмотрение дела продолжится уже на следующем этапе.
При этом конкретные санкции в отношении «горожан» пока не определены. Возможные варианты наказания обсуждаются в различных сценариях — от существенного снятия очков до исключения клуба из английской Премьер-лиги.
Таким образом, решение независимой комиссии ещё не означает немедленного применения каких-либо спортивных санкций. Сначала должен завершиться установленный процесс, включая возможную апелляцию со стороны «Манчестер Сити».
Позиция руководства клуба при этом остаётся прежней: в «Манчестер Сити» рассчитывают оспорить выводы комиссии и доказать свою невиновность по предъявленным обвинениям.
Источник: The Athletic.
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