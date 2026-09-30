«Манчестер Сити» может подать апелляцию по финансовому делу до 2 октября 

Дата публикации: 30-09-2026 16:27

Руководство «Манчестер Сити» сохраняет уверенность в том, что клуб сможет доказать свою невиновность по делу о нарушении финансовых правил АПЛ. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн в подкасте The Athletic.

Ранее независимая комиссия завершила рассмотрение дела и признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Теперь клубу предстоит определиться с дальнейшими действиями в рамках разбирательства.

По словам Орнштейна, ситуация не имеет очевидного прецедента в английском футболе, поэтому сейчас сложно предсказать, чем в итоге завершится дело. Журналист подчеркнул, что окончательный результат разбирательства остаётся неизвестным.

«Манчестер Сити» имеет возможность подать апелляцию до пятницы, 2 октября. Если клуб воспользуется этим правом, рассмотрение дела продолжится уже на следующем этапе.

При этом конкретные санкции в отношении «горожан» пока не определены. Возможные варианты наказания обсуждаются в различных сценариях — от существенного снятия очков до исключения клуба из английской Премьер-лиги.

Таким образом, решение независимой комиссии ещё не означает немедленного применения каких-либо спортивных санкций. Сначала должен завершиться установленный процесс, включая возможную апелляцию со стороны «Манчестер Сити».

Позиция руководства клуба при этом остаётся прежней: в «Манчестер Сити» рассчитывают оспорить выводы комиссии и доказать свою невиновность по предъявленным обвинениям.

Источник: The Athletic.