Дания - Уэльс 27 сентября обзор матча
Дата публикации: 27-09-2026
Дания
2 : 0
Уэльс
Составы команд
Дания
Уэльс
|22
|вр
|Филип Йоргенсен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Патрик Доргу
30'
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
87'
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
87'
|8
|нп
|Густав Исаксен
76'
|20
|нп
|Мохаммед Дарами
30'
|11
|нп
|Адам Дагим
76'
|7
|пз
|Виктор Фрохольдт
87'
|19
|нп
|Каспер Хёг
87'
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|2
|зщ
|Крис Мефам
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
67'
|19
|пз
|Сорба Томас
|5
|пз
|Итан Ампаду
|7
|пз
|Чарли Сэведж
60'
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
83'
|13
|нп
|Киффер Мур
67'
|22
|пз
|Джош Шихан
60'
|17
|пз
|Джордан Джеймс
67'
|9
|нп
|Льюис Кумас
67'
|8
|пз
|Уэсли Бёрнс
83'
Запасные
|1
|вр
|Андреас Юнгдаль
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|4
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|зщ
|Виктор Нельссон
|18
|зщ
|Антон Гоэи
|10
|пз
|Томас Йёргенсен
|12
|пз
|Мадс Бидструп
|15
|пз
|Виктор Бак
|1
|вр
|Дэвид Корнелл
|21
|вр
|Том Кинг
|6
|зщ
|Бенджамин Кабанго
|15
|зщ
|Джей Дасилва
|16
|зщ
|Рис Норрингтон-Дэвис
|18
|пз
|Марк Харрис
|10
|нп
|Лиам Каллен
|23
|нп
|Кэмерон Конгрив
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Крэйг Беллами
Голы
Бен Дэвис
1:0
53'
Густав Исаксен
2:0
66'
Наказания
Йоаким Мехле
35'
Крис Мефам
49'
Бреннан Джонсон
65'
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