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Дания - Уэльс 27 сентября обзор матча

Дата публикации: 27-09-2026
Дания
Дания
2 : 0
Уэльс
Уэльс
Составы команд
Дания
Уэльс
22ДанияврФилип Йоргенсен
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщОливер Нильсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
21ДанияпзМортен Юльманн
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
17ДанияпзПатрик Доргу
30'
14ДаниянпМиккель Дамсгор
87'
9ДаниянпРасмус Хойлунд
87'
8ДаниянпГустав Исаксен
76'
20ДаниянпМохаммед Дарами
30'
11ДаниянпАдам Дагим
76'
7ДанияпзВиктор Фрохольдт
87'
19ДаниянпКаспер Хёг
87'
12УэльсврДэнни Уорд
3УэльсзщНеко Уильямс
2УэльсзщКрис Мефам
4УэльсзщБен Дэвис
14УэльсзщКоннор Робертс
20УэльспзДэниел Джеймс
67'
19УэльспзСорба Томас
5УэльспзИтан Ампаду
7УэльспзЧарли Сэведж
60'
11УэльснпБреннан Джонсон
83'
13УэльснпКиффер Мур
67'
22УэльспзДжош Шихан
60'
17УэльспзДжордан Джеймс
67'
9УэльснпЛьюис Кумас
67'
8УэльспзУэсли Бёрнс
83'
Запасные
1ДанияврАндреас Юнгдаль
16ДанияврМадс Хермансен
4ДаниязщЛукас Хёгсберг
6ДаниязщВиктор Нельссон
18ДаниязщАнтон Гоэи
10ДанияпзТомас Йёргенсен
12ДанияпзМадс Бидструп
15ДанияпзВиктор Бак
1УэльсврДэвид Корнелл
21УэльсврТом Кинг
6УэльсзщБенджамин Кабанго
15УэльсзщДжей Дасилва
16УэльсзщРис Норрингтон-Дэвис
18УэльспзМарк Харрис
10УэльснпЛиам Каллен
23УэльснпКэмерон Конгрив
Главные тренеры
ДанияБрайан Ример
УэльсКрэйг Беллами
Голы
Бен Дэвис
1:0
53'
Густав Исаксен
2:0
66'
Наказания
Йоаким Мехле
35'
Крис Мефам
49'
Бреннан Джонсон
65'
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