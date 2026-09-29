Турция - Италия (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Турция и Италия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Тимсах Арена» в городе Бурса.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Турция (схема 3-4-3): Алтай Байиндыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Озан Кабак, Огуз Айдын, Оркун Кёкчю, Салих Озджан, Эрен Элмалы, Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз, Джан Узун.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Италия на сегодняшнюю встречу: Джанлуиджи Доннарумма, Микаэль Кайоде, Джорджо Скальвини, Алессандро Бастони, Маттео Руджери, Давиде Фраттези, Сандро Тонали, Николо Фаджоли, Джакомо Распадори, Пио Эспозито, Себастьяно Эспозито.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте матча команда Италия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алессандро Бастони. Счет стал 0:1.

На 22-й минуте поединка команда Италия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Давиде Фраттези. Счет стал 0:2.

На 27-й минуте поединка команда Италия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Микаэль Кайоде. Счет стал 0:3.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 38-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джан Узун (Турция).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Италия поле покинул Джакомо Распадори, а вместо него вышел Николо Камбьяги.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мерих Демирал на поле появился Абдюлькерим Бардакджы (Турция).

На 46-й минуте в составе Турция поле покинул Джан Узун, а вместо него вышел Керем Актюркоглу.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оркун Кёкчю на поле появился Исмаил Юксек (Турция).

На 47-й минуте поединка команда Турция сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Барыш Алпер Йылмаз. Счет стал 1:3.

На 50-й минуте поединка команда Италия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Пио Эспозито. Счет стал 1:4.

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Барыш Алпер Йылмаз (Турция).

На 63-й минуте в составе Италия поле покинул Себастьяно Эспозито, а вместо него вышел Исса Думбия.

На 72-й минуте предупреждение получил Озан Кабак (Турция).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пио Эспозито на поле появился Джанлука Скамакка (Италия).

На 76-й минуте в составе Турция поле покинул Салих Озджан, а вместо него вышел Демир Эге Тыкназ.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Фаджоли на поле появился Алессандро Романо (Италия).

На 80-й минуте в составе Турция поле покинул Барыш Алпер Йылмаз, а вместо него вышел Дениз Гюль.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давиде Фраттези на поле появился Джованни Ди Лоренцо (Италия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Турция и Италия завершился с итоговым счетом 1:4 в пользу команды Италия.

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