Бельгия - Франция (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бельгия и Франция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Раде Обренович. Игра прошла на стадионе «Стадион короля Бодуэна» в городе Брюссель.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бельгия (схема 4-2-3-1): Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брэндон Мехеле, Хоакин Сейс, Ромео Лавия, Юри Тилеманс, Диего Морейра, Кевин Де Брёйне, Мика Годтс, Шарль Де Кетеларе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Франция на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Пьер Калулу, Жереми Жаке, Максанс Лакруа, Анди Диуф, Магнес Аклиуш, Лукас Да Кунья, Эдуарду Камавинга, Дезире Дуэ, Эстебан Леполь, Брэдли Баркола.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 42-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Диего Морейра (Бельгия).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Кевин Де Брёйне (Бельгия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Бельгия поле покинул Кевин Де Брёйне, а вместо него вышел Ханс Ванакен.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Диего Морейра на поле появился Доди Лукебакио (Бельгия).

На 66-й минуте предупреждение получил Юри Тилеманс (Бельгия).

На 68-й минуте в составе Бельгия поле покинул Хоакин Сейс, а вместо него вышел Максим Де Кёйпер.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эстебан Леполь на поле появился Усман Дембеле (Франция).

На 77-й минуте в составе Франция поле покинул Магнес Аклиуш, а вместо него вышел Раян Шерки.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Майкл Олисе (Франция).

На 85-й минуте в составе Бельгия поле покинул Ромео Лавия, а вместо него вышел Николас Раскин.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шарль Де Кетеларе на поле появился Матиас Фернандес (Бельгия).

На 88-й минуте матча команда Франция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Майкл Олисе. Счет стал 0:1.

На 90-й минуте в составе Франция поле покинул Лукас Да Кунья, а вместо него вышел Ману Коне.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бельгия и Франция завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Франция.

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