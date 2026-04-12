Уходит из «Барселоны»: воспитанник клуба решил сменить команду

Дата публикации: 12-04-2026 21:29

Полузащитник Барселона Марк Касадо намерен покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации источников, 22-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в команде Ханс-Дитер Флик. Кроме того, руководство «сине-гранатовых» не проявляет активного желания продлевать с ним контракт, несмотря на действующее соглашение до лета 2028 года.

Основным вариантом продолжения карьеры для Касадо на данный момент считается переезд в Саудовскую Аравию. Сообщается, что «Барселона» готова рассмотреть предложения в районе €20 млн. При этом интереса со стороны других испанских клубов к игроку пока нет.

Касадо является воспитанником академии «Барселоны» и провёл в системе клуба большую часть своей карьеры. В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1321 минуту.

Таким образом, каталонский клуб может расстаться с ещё одним своим воспитанником, который не сумел закрепиться в основном составе.