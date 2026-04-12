Халк прокомментировал вопрос участия Неймара в чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 12-04-2026 21:28

Бывший форвард «Зенита» Халк, который ныне играет за «Атлетико Минейро», высказался по поводу того, должен ли нападающий «Сантоса» Неймар получить возможность выступить на чемпионате мира 2026 года.

«Извините, но я был полностью сосредоточен на своей игре. Решать, кто поедет на мировой чемпионат, не в моей компетенции. Если игрок заслуживает вызова — он обязательно отправится», — заявил Халк в эфире Premiere.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подчеркнул, что Неймару необходимо улучшить свою физическую форму и игровой уровень. Итальянский наставник отметил, что в команду будут вызваны только футболисты, находящиеся в оптимальной форме и готовые демонстрировать высокий уровень.

Напомним, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 голов в 128 матчах за национальную команду. Его опыт и мастерство делают его одним из ключевых игроков, однако именно уровень физической подготовки станет решающим фактором для участия в предстоящем чемпионате мира.

Таким образом, будущее Неймара в сборной напрямую зависит от его готовности к серьезным нагрузкам и стабильной игре, что подчеркнул и тренер. Решение будет приниматься исходя из всех этих факторов, и фанатам остается ждать официальных объявлений перед началом турнира.