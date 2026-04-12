Халк прокомментировал вопрос участия Неймара в чемпионате мира 2026 года
Бывший форвард «Зенита» Халк, который ныне играет за «Атлетико Минейро», высказался по поводу того, должен ли нападающий «Сантоса» Неймар получить возможность выступить на чемпионате мира 2026 года.
«Извините, но я был полностью сосредоточен на своей игре. Решать, кто поедет на мировой чемпионат, не в моей компетенции. Если игрок заслуживает вызова — он обязательно отправится», — заявил Халк в эфире Premiere.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подчеркнул, что Неймару необходимо улучшить свою физическую форму и игровой уровень. Итальянский наставник отметил, что в команду будут вызваны только футболисты, находящиеся в оптимальной форме и готовые демонстрировать высокий уровень.
Напомним, что Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 голов в 128 матчах за национальную команду. Его опыт и мастерство делают его одним из ключевых игроков, однако именно уровень физической подготовки станет решающим фактором для участия в предстоящем чемпионате мира.
Таким образом, будущее Неймара в сборной напрямую зависит от его готовности к серьезным нагрузкам и стабильной игре, что подчеркнул и тренер. Решение будет приниматься исходя из всех этих факторов, и фанатам остается ждать официальных объявлений перед началом турнира.