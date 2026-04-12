После слов о Мадриде: Фернандес сделал шаг назад и хочет остаться в «Челси»

Дата публикации: 12-04-2026 21:24

Полузащитник Челси Энцо Фернандес решил сгладить ситуацию после резонансных высказываний о желании жить в Мадриде. Как сообщают источники, игрок настроен восстановить отношения с клубом и сосредоточиться на концовке сезона.

Ранее аргентинец намекал, что жизнь в Испании помогла бы ему лучше подготовиться к чемпионату мира 2026 года. Эти слова вызвали обсуждения вокруг его будущего, однако сейчас Фернандес делает ставку на стабильность и хорошие выступления в составе «синих».

Сообщается, что успешная игра на предстоящем мундиале может значительно повысить трансферную стоимость футболиста. В то же время многое будет зависеть от результатов «Челси» в текущем сезоне — в случае непопадания в Лигу чемпионов клуб может рассмотреть вариант продажи одного из своих лидеров.

Сам Фернандес, по данным источников, намерен «произвести хорошее впечатление» в концовке чемпионата, чтобы укрепить свои позиции и помочь команде добиться целей.

Полузащитник выступает за «Челси» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 46 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 12 голов и 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2032 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в €90 млн.