Флик после +9 от «Реала»: «Мы верим в титул, но ещё ничего не решено»

Дата публикации: 12-04-2026 21:27

Главный тренер Барселона Ханс-Дитер Флик прокомментировал уверенное лидерство своей команды в Ла Лига после победы над Эспаньол (4:1).

Немецкий специалист подчеркнул, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на сложный сезон, в котором команде пришлось столкнуться с травмами и нестабильными результатами. По его словам, «Барселона» проделала отличную работу и заслуженно находится на вершине таблицы.

Флик отметил, что команда не только борется за чемпионство, но и нацелена на успешное выступление в Лиге чемпионов. Основной задачей он назвал выход в полуфинал турнира, подчеркнув, что для этого потребуется максимальная концентрация и отличная форма.

Тренер также обратил внимание на важность правильного подхода к каждому матчу. По его мнению, одного лишь класса недостаточно — ключевую роль играет командная игра, настрой и менталитет.

Несмотря на девятиочковый отрыв от Реал Мадрид, Флик призвал не расслабляться. Он подчеркнул, что борьба за титул ещё не завершена, и команде необходимо продолжать работать в том же духе, чтобы довести сезон до победного результата.