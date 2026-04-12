История в Бундеслиге: женщина впервые возглавила мужской клуб топ-лиги

12-04-2026

34-летняя Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, назначенной главным тренером мужской команды в одной из пяти ведущих европейских лиг. Об этом официально объявил Унион Берлин, который доверил специалистке пост исполняющей обязанности до конца сезона Бундеслига.

Это назначение стало историческим: ранее ни одна женщина не возглавляла мужские клубы в топ-дивизионах Англии, Испании, Италии, Германии или Франции.

На новой должности Эта сменила Штеффен Баумгарт, который работал с командой с января. До повышения она руководила молодежным составом «Униона» до 19 лет и хорошо знакома с внутренней структурой клуба.

На данный момент «Унион» занимает 11-е место в чемпионате Германии, набрав 32 очка в 29 матчах. Перед новым тренером стоит задача стабилизировать результаты команды и уверенно завершить сезон.

Назначение Эты уже называют важным шагом для всего европейского футбола, открывающим новые возможности для женщин в мужских профессиональных лигах.