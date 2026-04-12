«Пошли в блицкриг - получили 0:5»: Мартынович честно разобрал разгром от «Реала»

Дата публикации: 12-04-2026 21:23

Капитан Кайрат Александр Мартынович откровенно высказался о поражении от Реал Мадрид (0:5) в матче Лиги чемпионов.

По словам защитника, команда достойно выглядела лишь в первые 20 минут встречи. Игроки активно прессинговали и старались навязать борьбу на чужой половине поля, как того требовал тренерский план. Однако выдержать такой темп против соперника уровня «Реала» оказалось крайне сложно.

Мартынович отметил, что мадридцы быстро адаптировались и начали доминировать за счёт высокого качества работы с мячом. После этого удерживать интенсивность и сдерживать атаки соперника стало практически невозможно.

Футболист признал, что поражение с таким счётом всегда болезненно, но добавил, что команда могла пропустить и меньше. На результат повлияли сразу несколько факторов, включая кадровые проблемы — в частности, отсутствие основных вратарей, из-за чего в воротах играл 17-летний голкипер.

Капитан также подчеркнул, что команда сознательно выбрала рискованную тактику с высоким прессингом, вместо оборонительной модели. По его мнению, более закрытый стиль игры позволил бы избежать крупного поражения, но «Кайрат» решил сыграть смело.

В итоге выбранная стратегия не оправдала себя, однако, как дал понять Мартынович, команда не жалеет о попытке навязать борьбу одному из сильнейших клубов Европы.