Кан шокировал заявлением: Мусиале советуют пропустить чемпионат мира

Дата публикации: 12-04-2026 21:33

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан высказался о ситуации с полузащитником Бавария Джамал Мусиала и его перспективах участия в чемпионате мира.

По мнению Кана, футболисту стоит задуматься о пропуске турнира, если он не находится в оптимальной форме. Легендарный вратарь отметил, что в подобных ситуациях важно сосредоточиться на восстановлении и работе над собой, чтобы вернуться на прежний уровень.

Мусиала действительно провёл сезон с перерывами из-за травмы — он получил перелом голени во время клубного чемпионата мира прошлым летом. После возвращения полузащитник постепенно набирает форму, однако пока не демонстрирует стабильности.

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.

Таким образом, слова Кана поднимают важный вопрос: стоит ли рисковать здоровьем ради участия в мировом первенстве или сосредоточиться на полном восстановлении и возвращении к лучшей форме.