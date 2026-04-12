Фернандеш объяснил переход Кейна: «Он выбрал трофеи - и может взять “Золотой мяч”»

Дата публикации: 12-04-2026 21:35

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал решение Гарри Кейн покинуть Тоттенхэм и перейти в Бавария.

По мнению португальца, если бы Кейн остался в Лондоне ещё на один-два сезона, он почти наверняка стал бы лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. При этом Фернандеш подчеркнул, что статус легенды «Тоттенхэма» форвард получил бы в любом случае.

Однако выбор в пользу «Баварии» он считает оправданным. Фернандеш отметил, что английский нападающий сделал ставку на трофеи — и это решение может вывести его карьеру на новый уровень.

Особенно капитан «Юнайтед» выделил тот факт, что Кейн продолжает забивать на том же уровне, что и раньше, но теперь делает это в команде, способной регулярно выигрывать титулы. Именно это, по его словам, может повысить шансы форварда на получение «Золотого мяча».

В текущем сезоне Кейн демонстрирует выдающуюся результативность: 49 голов и 5 ассистов в 41 матче во всех турнирах. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в €65 млн.