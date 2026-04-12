Сенсация в Москве: аутсайдер «Сочи» обыграл ЦСКА на выезде

Дата публикации: 12-04-2026 21:37

В матче 24-го тура Российская Премьер-Лига ЦСКА неожиданно уступил на своем поле Сочи со счётом 0:1.

Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве, а главным арбитром был Сергей Цыганок.

Единственный мяч в игре был забит уже на 11-й минуте — нападающий Мартин Крамарич реализовал пенальти и принёс гостям неожиданную победу.

Несмотря на статус аутсайдера, «Сочи» сумел грамотно сыграть в обороне и удержать минимальное преимущество до финального свистка.

После этого результата ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в таблице. «Сочи», набрав 12 баллов, остаётся на последней, 16-й позиции, но эта победа может придать команде импульс в борьбе за выживание.