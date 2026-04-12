Артета под угрозой: в «Арсенале» уже готовят замену

Дата публикации: 12-04-2026 21:39

Будущее Арсенал Микель Артета оказалось под вопросом. По информации испанских СМИ, тренер может лишиться своего поста, если команда не выиграет ни Английская Премьер-лига, ни Лигу чемпионов по итогам сезона.

Сообщается, что у руководства клуба накопились сомнения на фоне крупных инвестиций в состав за последние годы, которые пока не привели к завоеванию значимых трофеев. Несмотря на стабильные результаты, отсутствие титулов может стать решающим фактором.

При этом в клубе уже рассматривают потенциальную замену. Главным кандидатом называется Сеск Фабрегас, который сейчас работает с Комо и ведёт команду к борьбе за еврокубки.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года, а его контракт действует до лета 2027 года. Однако, как утверждается, дальнейшая судьба специалиста будет напрямую зависеть от итогов текущего сезона.