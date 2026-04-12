Осечка «Наполи»: лидер пропустил на 1-й минуте и потерял очки
В матче 32-го тура Серия А Парма сыграла вничью с Наполи — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини», а главным арбитром был Марко Ди Белло.
Хозяева шокировали фаворита уже в самом начале: на 1-й минуте отличился Габриэл Стрефезза, открыв счёт в матче.
«Наполи» долго не мог отыграться, однако во втором тайме сумел восстановить равновесие. На 60-й минуте гол забил Скотт Мактоминей.
Несмотря на давление гостей в концовке, счёт больше не изменился, и команды поделили очки.
После этой игры «Парма» с 36 очками занимает 14-е место в таблице. «Наполи», набрав 66 баллов, остаётся на второй строчке, но теряет важные очки в борьбе за чемпионство.