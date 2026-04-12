Осечка «Наполи»: лидер пропустил на 1-й минуте и потерял очки

Дата публикации: 12-04-2026 21:40

В матче 32-го тура Серия А Парма сыграла вничью с Наполи — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини», а главным арбитром был Марко Ди Белло.

Хозяева шокировали фаворита уже в самом начале: на 1-й минуте отличился Габриэл Стрефезза, открыв счёт в матче.

«Наполи» долго не мог отыграться, однако во втором тайме сумел восстановить равновесие. На 60-й минуте гол забил Скотт Мактоминей.

Несмотря на давление гостей в концовке, счёт больше не изменился, и команды поделили очки.

После этой игры «Парма» с 36 очками занимает 14-е место в таблице. «Наполи», набрав 66 баллов, остаётся на второй строчке, но теряет важные очки в борьбе за чемпионство.