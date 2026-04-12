«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» завершили 32-й тур АПЛ ничьей

Дата публикации: 12-04-2026 21:41

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла». Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась результатом 1:1. Главным судьёй встречи выступил Майкл Солсбери.

На 23-й минуте матча Мурилло случайно забил мяч в свои ворота, тем самым подарив преимущество гостям. Однако Неко Уильямс на 38-й минуте сумел восстановить равновесие, установив ничейный счет.

После этой встречи «Ноттингем Форест» с 33 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, в то время как «Астон Вилла», имея 55 очков, располагается на четвёртой позиции, продолжая борьбу за высокие места в чемпионате.

В следующем туре «Ноттингем Форест» 19 апреля примет команду «Бёрнли», а «Астон Вилла» в этот же день сыграет дома против «Сандерленда». Обе встречи обещают быть напряжёнными и важными для турнирного положения команд.