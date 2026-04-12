Драма на 90+4: дубль Матета принёс «Кристал Пэлас» волевую победу в 32-м туре АПЛ

Дата публикации: 12-04-2026 21:42

В матче 32-го тура Английская Премьер-лига Кристал Пэлас одержал волевую победу над Ньюкасл Юнайтед — 2:1.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», а главным арбитром был Эндрю Мэдли.

Счёт в матче открыли гости: на 43-й минуте отличился Уильям Осула. «Ньюкасл» долго удерживал преимущество, однако концовка полностью осталась за хозяевами.

Героем встречи стал Жан-Филипп Матета. На 80-й минуте он сравнял счёт, а уже в компенсированное время — на 90+4-й — оформил дубль и вырвал победу для своей команды.

После этого результата «Кристал Пэлас» набрал 42 очка и занимает 13-е место в таблице. «Ньюкасл» с таким же количеством баллов идёт 14-м.

В следующем туре «Пэлас» примет Вест Хэм Юнайтед (20 апреля), а «Ньюкасл» сыграет дома против Борнмут (18 апреля).