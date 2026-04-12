Шок для «Тоттенхэма»: «Сандерленд» добыл важную победу и утопил «шпор»

Дата публикации: 12-04-2026 21:43

В матче 32-го тура Английская Премьер-лига Сандерленд обыграл Тоттенхэм Хотспур со счётом 1:0.

Встреча прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт», а главным арбитром был Роберт Джонс.

Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте — отличился Норди Мукиэле, принеся «чёрным котам» три очка.

«Сандерленд» уверенно сыграл в обороне и сумел удержать минимальное преимущество до финального свистка, тогда как «Тоттенхэм» так и не нашёл способов отыграться.

После этой победы «Сандерленд» набрал 46 очков и поднялся на 10-е место в таблице. «Тоттенхэм» с 30 баллами остаётся в зоне вылета — на 18-й позиции.

В следующем туре «Сандерленд» сыграет на выезде с Астон Вилла (19 апреля), а «Тоттенхэм» примет Брайтон энд Хоув Альбион (18 апреля).

