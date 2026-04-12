Спасение на 87-й: «Локомотив» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо»

Дата публикации: 12-04-2026 21:44

В матче 24-го тура Российская Премьер-Лига Локомотив Москва сыграл вничью с Динамо Махачкала — 1:1.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве, а главным арбитром был Кирилл Левников.

Счёт в матче открыли гости: на 63-й минуте Хазем Мастури реализовал пенальти и вывел «Динамо» вперёд. «Локомотив» долго не мог вскрыть оборону соперника, однако в концовке всё же спасся.

На 87-й минуте защитник Сесар Монтес сравнял счёт и принес хозяевам важное очко.

После этой игры «Локомотив» с 45 очками занимает третье место в таблице. «Динамо» Махачкала набрало 23 балла и располагается на 11-й позиции.

В следующем туре москвичи сыграют в гостях с Оренбург (18 апреля), а махачкалинская команда примет Зенит (19 апреля).