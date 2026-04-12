Ничья в Ростове: «Спартак» не удержал победу после быстрого гола

Дата публикации: 12-04-2026 21:45

В матче 24-го тура Российская Премьер-Лига Ростов сыграл вничью с Спартак Москва — 1:1.

Встреча прошла на «Ростов Арене», а главным арбитром был Алексей Сухой.

Гости быстро вышли вперёд: уже на 8-й минуте отличился Роман Зобнин. Однако хозяева сумели отыграться ещё до перерыва — на 42-й минуте Мохаммад Мохеби реализовал пенальти.

Во втором тайме команды действовали более осторожно и не смогли создать достаточно моментов, чтобы изменить счёт.

После этого результата «Спартак» с 42 очками занимает шестое место в таблице. «Ростов» набрал 26 баллов и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Ростов» примет Ахмат (19 апреля), а «Спартак» сыграет против Сочи (17 апреля).

