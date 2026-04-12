Разгром на «Стэмфорд Бридж»: «Ман Сити» уничтожил «Челси» перед битвой с «Арсеналом»

Дата публикации: 12-04-2026 21:47

В матче 32-го тура Английская Премьер-лига Манчестер Сити уверенно обыграл Челси со счётом 3:0.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», а главным арбитром встречи был Крис Кавана.

После равного первого тайма «горожане» включились во второй половине встречи. На 51-й минуте счёт открыл Нико О'Райли. Спустя шесть минут преимущество гостей удвоил Марк Гехи.

Окончательный счёт на 68-й минуте установил Жереми Доку, доведя дело до разгрома.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 64 очка и занимает второе место в таблице, отставая от Арсенал на шесть баллов, имея матч в запасе. «Челси» с 48 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Челси» сыграет с Манчестер Юнайтед (18 апреля), а «Манчестер Сити» ждёт ключевой матч против Арсенал (19 апреля), который может серьёзно повлиять на чемпионскую гонку.