03:47 ()
Свернуть список

Ничья в Петербурге: «Краснодар» удержал лидерство после матча с «Зенитом»

Дата публикации: 12-04-2026 21:48

В центральной встрече 24-го тура Российская Премьер-Лига Зенит сыграл вничью с Краснодар — 1:1.

Матч прошёл на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а главным арбитром был Сергей Карасёв.

Счёт открыли хозяева: на 27-й минуте отличился Вендел. Однако во втором тайме гости сумели отыграться — на 69-й минуте забил Лукас Оласа.

Ситуация для «Зенита» осложнилась на 78-й минуте, когда нападающий Педро получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

После этой встречи «Краснодар» с 53 очками сохраняет первое место в таблице, а «Зенит» с 52 баллами идёт вторым, уступая всего одно очко.

В следующем туре петербуржцы сыграют с Динамо Махачкала (19 апреля), а «Краснодар» в тот же день встретится с Балтика.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close