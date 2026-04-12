Ничья в Петербурге: «Краснодар» удержал лидерство после матча с «Зенитом»

Дата публикации: 12-04-2026 21:48

В центральной встрече 24-го тура Российская Премьер-Лига Зенит сыграл вничью с Краснодар — 1:1.

Матч прошёл на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, а главным арбитром был Сергей Карасёв.

Счёт открыли хозяева: на 27-й минуте отличился Вендел. Однако во втором тайме гости сумели отыграться — на 69-й минуте забил Лукас Оласа.

Ситуация для «Зенита» осложнилась на 78-й минуте, когда нападающий Педро получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

После этой встречи «Краснодар» с 53 очками сохраняет первое место в таблице, а «Зенит» с 52 баллами идёт вторым, уступая всего одно очко.

В следующем туре петербуржцы сыграют с Динамо Махачкала (19 апреля), а «Краснодар» в тот же день встретится с Балтика.