Скандальный шанс: Италия может попасть на ЧМ-2026 через экстренные стыки

Дата публикации: 13-04-2026 13:10

ФИФА рассматривает возможность проведения межконтинентальных стыковых матчей на случай, если сборная Ирана откажется от участия в чемпионате мира 2026 года.

По информации СМИ, подобный сценарий обсуждается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, из-за которой участие иранской команды в турнире может оказаться под угрозой. В таком случае освободившееся место не останется вакантным — за него предложат побороться сборным, не прошедшим квалификацию.

Предполагается, что в дополнительном раунде стыковых матчей могут сыграть по две команды от АФК и УЕФА. Это создаёт шанс для европейских сборных вернуться в борьбу за путёвку на мировой форум.

В частности, дополнительную возможность может получить сборная Италии, которая не сумела пройти квалификацию, уступив сборная Боснии и Герцеговины в решающем матче.

Таким образом, при определённом развитии событий интрига вокруг отбора на ЧМ-2026 может неожиданно возобновиться, а некоторые команды получат второй шанс попасть на главный турнир четырёхлетия.

