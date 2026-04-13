Скандальный шанс: Италия может попасть на ЧМ-2026 через экстренные стыки
ФИФА рассматривает возможность проведения межконтинентальных стыковых матчей на случай, если сборная Ирана откажется от участия в чемпионате мира 2026 года.
По информации СМИ, подобный сценарий обсуждается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, из-за которой участие иранской команды в турнире может оказаться под угрозой. В таком случае освободившееся место не останется вакантным — за него предложат побороться сборным, не прошедшим квалификацию.
Предполагается, что в дополнительном раунде стыковых матчей могут сыграть по две команды от АФК и УЕФА. Это создаёт шанс для европейских сборных вернуться в борьбу за путёвку на мировой форум.
В частности, дополнительную возможность может получить сборная Италии, которая не сумела пройти квалификацию, уступив сборная Боснии и Герцеговины в решающем матче.
Таким образом, при определённом развитии событий интрига вокруг отбора на ЧМ-2026 может неожиданно возобновиться, а некоторые команды получат второй шанс попасть на главный турнир четырёхлетия.