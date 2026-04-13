Невилл: «Арсенал может стать чемпионом уже через неделю»

Дата публикации: 13-04-2026 13:12

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил чемпионскую гонку в Английская Премьер-лига после уверенной победы Манчестер Сити над Челси (3:0).

По мнению Невилла, ключевым моментом станет очное противостояние Арсенал и «Манчестер Сити», которое состоится 19 апреля. Эксперт считает, что лондонцы должны сосредоточиться исключительно на этом матче, поскольку он может определить судьбу чемпионства.

Невилл подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны «Сити», «Арсенал» всё ещё контролирует ситуацию и способен оформить титул уже в ближайшее время. При этом он отметил, что команда Хосеп Гвардиола находится в отличной форме и буквально «дышит в спину» лидеру.

Эксперт также обратил внимание на уверенность «горожан», которая проявляется не только в результатах, но и в манере игры. По его словам, «Сити» посылает мощный психологический сигнал сопернику, демонстрируя готовность бороться за титул до самого конца.

На данный момент «Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» до шести очков, имея игру в запасе. Очная встреча этих команд может стать решающей в борьбе за чемпионство и одной из главных игр сезона.