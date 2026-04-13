Гвардиола после 3:0 над Челси: «Мы стали свежее без Лиги чемпионов»

Дата публикации: 13-04-2026 13:13

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал уверенную победу над Челси (3:0) в 32-м туре Английская Премьер-лига.

Испанский специалист отметил, что команда прибавила после перерыва. По его словам, первый тайм не был провальным, однако «Сити» не полностью следовал игровому плану и действовал менее разнообразно в атаке.

Гвардиола отдельно выделил игру Жереми Доку, подчеркнув его силу на правом фланге. Также тренер высказался о Райан Шерки, отметив, что молодому игроку важно занимать более опасные позиции в финальной трети и чаще взаимодействовать с партнёрами по атаке, включая Эрлинг Холанд.

По словам Гвардиолы, команда сейчас выглядит свежее, поскольку не участвует в Лиге чемпионов, и игроки чётко понимают свои роли на поле. Он добавил, что в последних матчах против сильных соперников «Сити» действовал достаточно надёжно и регулярно создавал опасные моменты.

После этой победы «Манчестер Сити» с 64 очками занимает второе место в таблице, отставая от Арсенал на шесть баллов, имея игру в запасе. «Челси» с 48 очками идёт шестым.